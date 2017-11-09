Мертвую Королеву увезли в черном пакете

В Сети появилось новое видео, на котором запечатлена дочь Людмилы Гурченко Мария Королева. Тело 58-летней женщины скорая помощь увезла в черном пакете-мешке.

В распоряжении журналистов оказалось видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы последние минуты жизни 58-летней Марии Королевой, единственной дочери прославленной актрисы Людмилы Гурченко. На кадрах видно, как женщину ведут под руки двое человек. У Королевой буквально подкашивались ноги, и в какой-то момент она обмякла в их руках.

Далее на место прибыли медики. Однако они только констатировали смерть дочери Гурченко и погрузили ее тело в черном мешке в автомобиль, сообщает Life.ru. Напомним, Мария Королева умерла на глазах у родных утром в среду, 8 ноября, возле своего дома в Вишняковском переулке. Внезапно женщине стало плохо, она упала на асфальт. Все подумали, что случился инсульт. Дочь Елена вместе с двумя прохожими перенесла мать на лавочку. К приезду медиков Королева скончалась. Ей было 58 лет.





Незадолго до своей скоропостижной смерти Мария Королева снималась в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". Передача была посвящена легендарной актрисе Людмиле Гурченко, которой 12 ноября исполнилось бы 82 года. Однако в эфир программа вышла сильно заранее – в день смерти самой Марии Королевой. На шоу женщина встретилась со своим сводным братом Сандро Андроникашвили.

Теперь близкие заняты тем, чтобы найти место для Королевой поближе к могиле ее матери на Новодевичьем кладбище. "Планируем исполнить волю внучки Людмилы Марковны. Она хочет, чтобы Маша была похоронена рядом с мамой. Это объяснимо. Будем решать этот вопрос. Мы столкнемся с некоторыми сложностями. Народ, которому столько лет дарила свое творчество великая актриса, заслуживает, чтобы ее дочь покоилась рядом с ней", – заявил адвокат семьи Шота Горгадзе в недавнем интервью.