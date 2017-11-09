Малахов после близости предал дочь Королевой

Телеведущий нарушил обещание не бросать внучку Гурченко. И оправданий этому нет.

Елена Королева занимается организацией похорон своей матери Марии – единственной, но нелюбимой дочери актрисы Людмилы Гурченко. Она отказывается общаться с журналистами. Выслушав, через дверь соболезнования, молодая женщина, как пишет Eg.Ru, твердым голосом отчеканила: "Никаких комментариев я давать не собираюсь. И помощь в организации похорон мне предлагать тоже не надо – сами справимся".

В свое время внучка артистки была очень близка с Андреем Малаховым. Телеведущий даже пристроил ее на Первый канал своей личной помощницей. Елена потом рассказывала, какой прекрасный человек Андрей – простой, искренний и без звездных замашек: "Попросит купить жвачку определенной фирмы, а ее нет. Он ничего не скажет – возьмет ту, какую купила".

А когда Малахов ушел с Первого канала на "Россию", внучку Гурченко он бросил. В открытом прощальном письме Андрей оправдался за фактическое предательство: "Леночка Королева! В память о твоей бабушке – Людмиле Гурченко, которой я обещал не бросать тебя в жизни, я все-таки взял тебя на работу. Ты и сама знаешь, что была не самым образцовым администратором. Но теперь, пройдя школу "Пусть говорят", смею надеяться, что нигде меня не подведешь".

Напомним, что Королева не смогла выстроить отношения с Гурченко, даже став матерью. "Я никогда не назову дочку Людмилой!" – категорически заявляла Елена. Слишком сильна была обида на родную бабушку. "Мы не общались с матерью шесть лет и еще столько же лет бы не разговаривали", – поддерживала ее Мария Королева.