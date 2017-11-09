Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями

Поводов приложиться к бутылке у дочери Гурченко было достаточно. Впрочем, пила она или нет – точно не известно.

Мария Королева, единственная дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко, скоропостижно скончалась в возрасте 58 лет. Выглядела Королева не лучшим образом и казалась намного старше своей всегда подтянутой матери. Многие объясняли кошмарный вид частыми запоями: якобы Мария Борисовна заливала горькой и без того несладкую жизнь.

"Сенину (шестой муж Гурченко. – Прим. ред.) не раз задавали вопрос по этому поводу. Даже я спрашивала, может, она употребляет спиртное... Мне был дан ответ: Мария адекватный человек, спиртное не употребляет. Насколько мне известно, у нее были проблемы со здоровьем", – рассказала "МК" адвокат Юлия Кайгородова, представлявшая интересы вдовца артистки при разделе имущества.

Жильцы дома у станции метро "Павелецкая", где жила и умерла Королева, говорят об обратном. "Царствие ей Небесное, но, вы меня простите, бухала она жутко. Конечно, о покойных нельзя плохого говорить, и очень жаль ее родных. Правда, такого, чтобы весь дом на ушах стоял, не было. Однако с алкоголем я видел ее часто", – цитирует соседа Королевой Eg.Ru.

Поводов для того, чтобы выпить, у дочери Гурченко было достаточно. Ей с детства не хватало материнского тепла – Маша с четырех месяцев жила у бабушки и дедушки в Харькове. И всю жизнь отношения с Гурченко были натянутыми.

"Я никогда не прощу матери то, что она променяла семью на "ужимки и прыжки", – однажды заявила Королева. – Она поставила работу во главу всего, бросила меня и внучку!" Смерть сына от наркотиков, суд за квартиру с родной матерью – как тут не искать утешения в бутылке?!