Последние минуты жизни Королевой попали на видео
Марии Королевой неожиданно стало плохо во время прогулки возле дома вместе с дочерью и внучкой. Она упала на асфальт. На записи видно, как прохожие перенесли дочь Людмилы Гурченко на лавочку. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ".
Напомним, Мария Королева была единственной дочерью знаменитой советской артистки Людмилы Гурченко. Ее отцом являлся второй муж актрисы – сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королевой остались дочь и внучка. Она умерла в возрасте 59 лет.
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