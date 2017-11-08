Последние минуты жизни Королевой попали на видео

Камеры наружного наблюдения зафиксировали последние минуты жизни Марии Королевой. На записи видно, как дочери Людмилы Гурченко пытаются помочь очевидцы.

Марии Королевой неожиданно стало плохо во время прогулки возле дома вместе с дочерью и внучкой. Она упала на асфальт. На записи видно, как прохожие перенесли дочь Людмилы Гурченко на лавочку. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ".

Напомним, Мария Королева была единственной дочерью знаменитой советской артистки Людмилы Гурченко. Ее отцом являлся второй муж актрисы – сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королевой остались дочь и внучка. Она умерла в возрасте 59 лет.

