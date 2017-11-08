Пригожин поставил крест на "Евровидении"

Не все одинаково благосклонно восприняли новость о том, что Россию ждут на "Евровидении" в 2018 году в Португалии. Некоторые деятели культуры уверены, что страна должна сама отказаться от участия в песенном конкурсе.

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что Россия должна отказаться от участия в "Евровидении" после прошлогоднего скандала. Тогда Украина запретила Юлии Самойловой выступить на шоу. "Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости", – цитирует РИА Новости режиссера.

Поддержал его и продюсер Иосиф Пригожин. "Я полностью согласен со Станиславом Сергеевичем Говорухиным. И также считаю, что нам нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда", – цитирует его RT. "Ничего он нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я – за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь", – добавил Пригожин.

Критикуя конкурс, продюсер буквально поставил на нем крест. "Что касается "Евровидения" – нечего нам там делать. Мы не страну прославляем, а раскручиваем одного конкретного персонажа. Все время боремся не на своей территории и находимся в тисках чужих правил", – отметил он.

Даже тот факт, что за свою выходку с недопуском конкурсантки из России Украина была оштрафована, не успокоил продюсера. "Давайте тогда оштрафованные деньги, если они существуют, отправим в Фонд помощи людям с ограниченными возможностями. Откроем Фонд имени Юлии Самойловой. А так плюнули, умылись и пошли дальше. Разве это нормально?" – возмутился Иосиф Пригожин.

Напомним, в 2018 году Международный музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в Португалии. В столице страны Лисабоне фестиваль отметит 63-ю годовщину. Два полуфинала и финал состоятся 8, 10 и 12 мая соответственно. Среди 42 государств-участниц заявлена и Россия, которая, согласно тексту официального пресс-релиза, "возвращается после годичного отсутствия".

В 2017 году, когда "Евровидение" проходило в Киеве, представительница России Юлия Самойлова не смогла выступить из-за запрета на въезд на Украину, связанного с посещением Крыма. В знак протеста Первый канал отказался от трансляции шоу. В 2018 году Россию на конкурсе должна представлять также Самойлова.