Звезду "Дома-2" развращает похотливая мать

Родительница научила массировать в ковшике мужское достоинство. И тем самым быстро доводить партнера до оргазма.

Татьяна Африкантова – мать звезды "Дома-2" – известна своей неуемной сексуальной страстью. Кажется, что она даже гордится своей похотью и не устает экспериментировать. Учит она любовным премудростям и дочку Марину, развращает ее. Мол, это самая важная в жизни премудрость – ублажать мужиков. Если сможешь, то они тебя отблагодарят.

Мама участницы "Дома-2" считает: каждая уважающая себя девушка должна обеспечивать своей второй половинке минуты блаженства необычным способом – мол, высшую степень наслаждения мужчина может получить, если его достоинство будут массировать в специальной емкости, наполненной теплой мыльной водичкой.

"Мне мама очень давно рассказывала про ковшик, – улыбается Марина. – И мы с Ромой Капаклы решили поэкспериментировать. Я решила сделать ему сюрприз. Он просто пришел в комнату, я достала ковш с огромным бантом. После я спросила, что Рома чувствовал. Сначала он смущался, прикалывался, а потом притих. Говорю: "Что, Ром? Кайфуешь?" Он был в восторге. Вообще, мама говорит, что надо доводить дело до конца, пока мужчина не будет в полной эйфории. Но из-за камер мы засмущались".

Публикация от M.Afrikantova (@marina_afrika) Окт 31 2017 в 12:52 PDT

Советом Татьяны Владимировны, как уверяет сайт dom2life.ru, уже воспользовались и другие девушки. По крайней мере, они благодарили ее за ценные рекомендации, которые помогли разнообразить им интимную жизнь.

