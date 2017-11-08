Королева умерла на руках у дочери

Журналисты узнали подробности смерти дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой. 58-летней женщине стало плохо внезапно, она упала и не могла говорить.

Мария Королева умерла на глазах у родных утром в среду, 8 ноября, возле своего дома в Вишняковском переулке. Как рассказала полицейским дочь Королевой Елена, они втроем в сопровождении внучки Таси вышли из подъезда и отправились к автомобилю, припаркованному на стоянке, собираясь ехать по делам.

Внезапно Марии Королевой стало плохо, она упала на асфальт между машинами. По словам соседки, старшей по дому, которая собиралась сесть в свою машину, чтобы отправиться на работу, дочь Гурченко лежала с открытыми глазами, но не могла говорить.

Все подумали, что случился инсульт. Женщина вызвала экстренные службы города, после чего уехала. А Елена вместе с двумя прохожими перенесла мать на лавочку. К приезду медиков через пять минут Королева скончалась, передает "Московский комсомолец".

Дочь Елена заявила, что не может даже предположить, от чего умерла женщина. Причина смерти станет известна после экспертизы. В четверг, 8 ноября, убитая горем женщина собирается в морг, чтобы начать готовиться к ритуальным процедурам. Вопрос, где будет похоронена Мария Королева, пока открыт, сообщает издание.

Между тем адвокат семьи Шота Горгадзе занят тем, чтобы найти место для Королевой поближе к могиле ее матери на Новодевичьем кладбище. "Планируем исполнить волю внучки Людмилы Марковны. Она хочет, чтобы Маша была похоронена рядом с мамой. Это объяснимо. Будем решать этот вопрос. Мы столкнемся с некоторыми сложностями. Народ, которому столько лет дарила свое творчество великая актриса, заслуживает, чтобы ее дочь покоилась рядом с ней", – заявил адвокат в недавнем интервью.