Назвали причину смерти Королевой

Журналисты связались с официальным представителем дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой. По словам адвоката, причиной смерти 58-летней наследницы артистки могли стать проблемы с сердцем.

Адвокат Шота Горгадзе много лет работает с семьей Людмилы Гурченко. Так, он помогал семье дочери актрисы во время ее борьбы за наследство. Последний супруг Гурченко Сергей Сенин и Мария Королева судились за квартиру в Трехпрудном переулке. Однако говорят, что все же им удалось достичь взаимопонимания. Жилье Гурченко вдовец превратил в музей ее памяти.

Теперь же Горгадзе занят тем, чтобы найти место для Королевой поближе к могиле ее матери на Новодевичьем кладбище. "Планируем исполнить волю внучки Людмилы Марковны. Она хочет, чтобы Маша была похоронена рядом с мамой. Это объяснимо. Будем решать этот вопрос. Мы столкнемся с некоторыми сложностями. Народ, которому столько лет дарила свое творчество великая актриса, заслуживает, чтобы ее дочь покоилась рядом с ней", – заявил адвокат.

Также Горгадзе высказался о самой Марии Королевой. По словам правозащитника, женщина выглядела вполне здоровой. "Мне известно, что она скончалась неожиданно. Она не болела. Вероятно, стало плохо с сердцем. Я виделся с Машей недели три назад. Они прекрасно выглядела. Мы общались", – цитирует Шоту Горгадзе Starhit.

Напомним, Мария Королева была единственной дочерью знаменитой советской артистки Людмилы Гурченко. Ее отцом являлся второй муж актрисы – сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королевой остались дочь и внучка.

