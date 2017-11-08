Умершая Королева оставила многомиллионное наследство

Недвижимость, антиквариат и дорогие шубы достались от знаменитой матери. И на это уже есть претенденты.

После смерти Людмилы Гурченко в 2011 году вопрос, касающийся ее наследства, стоял очень остро. Единственная дочь актрисы Мария Королева по закону претендовала на четверть квартиры своей знаменитой матери в Трехпрудном переулке, половину дачи в Подмосковье (актриса жила в поселке Новоглаголево в 35 километрах от Москвы по Киевскому шоссе. Сотка земли здесь стоит от 20 тысяч долларов, а минимальная цена коттеджа в этом районе – не меньше 345 тысяч долларов. – Здесь и далее прим. ред.). Она даже выломала дверь квартиры, пытаясь под наблюдением телекамер обрести законное имущество.

Но в итоге последнему мужу Гурченко Сергею Сенину удалось договориться с Марией. "В июне 2015 года стороны встретились и официально заключили договор мены: свою половину дачи Сергей Михайлович обменял у Марии Борисовны на долю в квартире. Поскольку доля в квартире стоит дороже доли дачи, определили сумму доплаты, часть которой уже передана Марии Королевой. Два автомобиля (семилетний Audi 4 и новый Volvo, подарок Сенина на последний юбилей Гурченко), которыми после ухода актрисы никто не пользовался, наследники продали", – рассказывал адвокат Сенина.

После завершения выставки в Музее Москвы муж актрисы отдал Королевой сервиз ее знаменитого деда Бориса Пильняка (примерная стоимость – около 300 тысяч рублей), трофейное зеркальце, которое привез Люсин папа в 1945 году из Германии, альбомы с ее детскими фотографиями – потому что считал не вправе даже обсуждать свою претензию на эти вещи. Позже Сенин передал Маше несколько роскошных шуб Гурченко. Стоимость каждой, как говорят, составляет не менее 250 тысяч рублей.

Таким образом, движимое и недвижимое имущество 58-летней Марии Королевой оценивается примерно в 20 миллионов рублей. У нее остались дочь и внучка.