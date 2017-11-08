Королева скоропостижно скончалась

В СМИ появилась информация о том, что скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко Мария Королева. Женщина умерла на 59-м году жизни.

Стало известно о том, что скончалась дочь Людмилы Гурченко Мария Королева. Женщина умерла на 59-м году жизни, сообщает Starhit. Отцом Марии был сценарист Борис Андроникашвили, сын писателя Бориса Пильняка. На протяжении долгого времени Мария Королева не могла найти общий язык с последним мужем Людмилы Гурченко, продюсером Сергеем Сениным. Впрочем, у Королевой были непростые отношения и с самой актрисой.

Одной из причин, почему мать и дочь не общались 20 лет, стала гибель горячо любимого внука Гурченко – Марка, названного в честь отца актрисы. Когда мальчику исполнилось 16, он погиб от передозировки героина. "Что про Марка можно говорить? Трагедия, но это трагедия всей страны. Героин тогда был. Это всегда было. Это такая проблема, проблема всей страны, если не мировая, потому что умирают очень многие, зачастую молодое поколение гибнет. Не будешь же каждого цеплять наручниками, – поделилась своим горем Мария в интервью Андрею Малахову для шоу "Первого канала" "Пусть говорят" . - Но виновата я была в любом случае. Я недосмотрела".

Королева также опровергла информацию, что Гурченко не нашла в себе сил прийти на похороны внука. "Я не помню сейчас, да и не суть важно, кто это сказал, где это было написано. Много было домыслов и неправды. Но она на похоронах была".

Другим камнем преткновения Людмилы Гурченко и Марии Королевой стала однокомнатная квартира в центре Москвы, из-за которой мать и дочь даже вступили в судебную тяжбу. В 1999 году умерла мама актрисы Елена Александровна Гурченко, и по завещанию квартира досталась Марии. Людмила Марковна не согласилась с завещанием и подала на дочь в суд.

Впрочем, говорят, незадолго до смерти Гурченко смогла преодолеть все разногласия с наследницей. А та, в свою очередь, наконец нашла общий язык с последним мужем матери, продюсером Сергеем Сениным. В недавнем интервью Борису Корчевникову вдовец Гурченко сообщил: "Мы закрыли все вопросы таким образом, который я предлагал в самом начале. Я пришел к выводу, что Маша очень мягкий и добрый человек".