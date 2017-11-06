Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске

Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что Дмитрий Шепелев после смерти жены смог наладить свою личную жизнь. Теперь с ним живет Ксения Степанова, личный косметолог и подруга погибшей от рака певицы.

"Раньше Ксюша просто приходила в гости к Платону. Позже я узнал, что они с Димой настолько сблизились, что вместе с внуком летали в Грецию. А теперь Степанова и вовсе к нему переехала", – цитирует StarHit Владимира Фриске. "Подозреваю, что они подружились, еще когда Жанна болела. Иначе кто же вытаскивал у дочки документы, на которых впоследствии появлялись поддельные подписи?", – поделился он своими размышлениями.

По словам отца Жанны Фриске, ведущий даже уволил няню, потому что за ребенком теперь присматривает его новая спутница. Мужчина заметил, что его отношения с внуком с тех пор сильно изменились. "Последнее свидание с Платоном настолько меня шокировало, что даже и не знаю, как теперь быть… Внук тогда спросил: "Деда, где деньги, где дом?" Его настраивают против нас. Думаю, что нам уже ничего не поможет", – рассказал Владимир Фриске.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 27 2017 в 2:54 PDT

Попытки выйти на связь с Ксенией Степановой результатов не приносят. "Я звоню ей постоянно, но она ни разу не взяла трубку. С ней пыталась выйти на связь и Оля Орлова, но тоже безуспешно. Получается, что Ксения заменила Платону и родную, и крестную мать. Ладно, пусть так! Но зачем ограничивать общение и игнорировать родных?", – пожаловался Фриске.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 7 2017 в 4:18 PDT

Отметим, ранее сам Дмитрий Шепелев рассказывал, что единственным человеком, который поддержал его после смерти жены, стала Ксения Степанова. Она была рядом, когда Жанна Фриске заболела и не прекратила общения с семьей после смерти певицы. Сам ведущий в одном из интервью назвал девушку "нежным спасителем".

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Ноя 20 2016 в 6:49 PST

Напомним, о том, что Жанна Фриске больна раком, стало известно в 2014 году. На призыв помочь ей материально откликнулись не только звезды, но и обычные граждане. Собранных денег хватило не только на то, чтобы провести курс экстренной терапии, но и помочь нескольким страдающим от рака детям. Жанна вернулась в Россию из США и была настроена победить недуг. Но чуда, увы, не произошло, и 15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась.

После этого из-за собранных денег разгорелся настоящий скандал. Родственники Жанны Фриске не смогли доказать, что 21,6 миллиона рублей, которые они взяли у Русфонда на лечение звезды, были использованы по назначению. Теперь родители Фриске и отец ее ребенка Дмитрий Шепелев обязаны вернуть фонду эту сумму. На счет родителей Жанны Фриске был наложен судебный арест.