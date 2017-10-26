Семью Фриске настигла суровая кара

На счета семьи Жанны Фриске наложили судебный арест. Это связано с решением суда по делу Русфонда.

О том, что родители известной певицы не смогут получать доступ к своим деньгам, сообщил официальный представитель отца звезды Владимира Фриске. "Решение суда вступило в законную силу. Фонду выдали исполнительный лист, который передали судебным приставам в начале октября. Насколько мне известно, приставы наложили арест на счета родителей Жанны. Частично деньги с этих счетов уже поступили в Русфонд", – рассказал представитель Владимира Фриске "Комсомольской правде".

Отметим, что в самом Русфонде эту информацию опровергли. "Это неправда, мы не зафиксировали поступление денег от семьи Жанны Фриске, если бы это случилось, мы бы сразу рассказали всему миру", – заверили в пресс-службе организации.

Ранее Dni.Ru писали, что Владимир Фриске подал новый иск против Русфонда. Он считает, что на договоре с организацией стоит подпись не его дочери. "Владимир Борисович подал новый иск к Русфонду с просьбой расторгнуть договор с фондом, так как в документах стоит подпись не Жанны", – заявил адвокат семьи Фриске.

Отметим, суд признал законными претензии Русфонда к родственникам погибшей Жанны Фриске. Они не смогли доказать, что 21,6 миллиона рублей, которые они взяли у благотворительной организации на лечение звезды, были использованы по назначению. Теперь родители Фриске и отец ее ребенка Дмитрий Шепелев обязаны вернуть фонду эту сумму.

Напомним, о том, что Жанна Фриске больна раком, стало известно в 2014 году. На призыв помочь ей материально откликнулись не только звезды, но и обычные граждане. Собранных денег хватило не только на то, чтобы провести курс экстренной терапии, но и помочь нескольким страдающим от рака детям. Жанна вернулась в Россию из США и была настроена победить недуг. Но чуда, увы, не произошло, и 15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась.