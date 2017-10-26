Шепелев открестился от загадочных действий Фриске

Отец покойной певицы Жанны Фриске взялся за старое – снова намерен судиться с "Русфондом". Однако в самой благотворительной организации сообщили, что еще не знают сути претензий, сам Владимир отказывается от комментариев, а Дмитрий Шепелев заявил, что не имеет к этим действиям никакого отношения.

О том, что родители певицы Жанны Фриске Владимир и Ольга подали новый иск на "Русфонд", журналисты узнали из беседы с представителем благотворительной организации. Однако в чем суть претензий отца артистки в фонде пока точно не знают.

"Иск к "Русфонду", судя по всему, действительно предъявлен. Оценивать ситуацию пока сложно. Иск еще даже не принят к производству. И, возможно, вообще не будет принят. Во всяком случае пока непонятно, какой иск супруги Фриске могут предъявить в арбитражный суд. Ознакомиться с материалами дела пока не получается. По правилам это можно сделать только после начала производства по делу, а дело еще не принято в работу", – рассказали в благотворительной организации.

Примечательно, что обычно разговорчивый с представителями СМИ Владимир Фриске на сей раз загадочно молчит – он не дает комментариев журналистам. Зато оказался словоохотливее гражданский муж Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев. Он заявил, что отношения к иску не имеет, компетентно сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство "Москва".

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 10 2017 в 12:23 PDT

Интересно, что в той же пресс-службе "Русфонда" сообщили – Фриске так и не вернули фонду 21,6 миллиона рублей, которые по решению суда родители артистки должны были отдать. В настоящее время ведется исполнительное производство по иску "Русфонда" о возврате этой суммы.

Напомним, в январе благотворительный фонд подал повторный иск в Перовский суд Москвы с требованиями в отношении имущества Жанны Фриске. После нескольких предварительных заседаний 19 мая иск организации был удовлетворен в полном объеме. Суд постановил взыскать с ответчиков, Владимира Фриске, Ольги Копыловой и Платона Шепелева 21 633 214 рублей. Родители Жанны Фриске подали апелляцию, но Мосгорсуд их жалобу отклонил. 10 августа решение вступило в силу.