Панин пригрозил Галкину убийством после грязных гей-разборок

Скандальные разборки между юмористом Максимом Галкиным и актером Алексеем Паниным, вылившиеся в настоящий гей-скандал, получили новый поворот. В своем очередном видео Панин с дробовиком в руках пообещал отстрелить своему оппоненту голову.

Не успели журналисты и обеспокоенная, на заинтересованная общественность порадоваться, что дуэль между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным лишь словесная и до стрельбы между двумя этими деятелями культуры не доходит, как в истории все же появилось огнестрельное оружие. На странице Панина в Instagram появилось провокационное видео.

На записи актера в компании крепко сбитых молодых людей в кожаных куртках и с оружием в руках стоит напротив человека, привязанного к креслу. Алексей Панин вовсю распекает своего оппонента, называя его Максимом Галкиным. В какой-то момент он выхватывает у своего товарища дробовик и угрожает обездвиженному сопернику, что отстрелит ему голову. Впрочем, в конечном итоге он просит своих товарищей отвезти Галкина в Comedy Club. "Пусть шутит там", – заключил артист.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Ноя 5 2017 в 1:18 PDT

"Сюжет является художественным вымыслом.📚 Все совпадения с реальными событиями и именами являются случайностью.🎞 Это кино.🎥🎬", – гласит подпись к ролику. Однако проницательные зрители догадались, что Алексей Панин нарек своего оппонента из этой короткометражки Максимом Галкиным не случайно.

Примечательно, что знакомые Алексея Панина сразу после начала этого гей-скандала заметили, что ситуация может зайти очень далеко. "Одно могу сказать точно: Галкину я бы не посоветовал с ним связываться. Леха на все способен. Даже убить может!", – рассказал друг актера Стас Барецкий.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Окт 28 2017 в 10:49 PDT

"Панин сказал так, как оно есть, он не врал, не преувеличивал. Они оба – гомосексуалисты: Панин этого не скрывает, а Галкин – наоборот. Я, конечно, свечку не держал, но по его поведению порой кажется, что он именно такой", – высказал шоумен свое мнение.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 27 2017 в 1:03 PDT

Напомним, сыр-бор разгорелся из-за фразы "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", которую юмористу на своей странице в соцсети адресовал актер. Алексея возмутила шутка Максима о портфелях, которые звезды могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. Главой комитета по защите животных и окружающей среды, по мнению юмориста, стал бы Панин.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Ноя 3 2017 в 1:01 PDT

Затем противостояние вылилось во взаимный обмен колкими стихотворениями. Впрочем, на поэзии Алексей Панин не остановился, записал еще несколько прозаических роликов, в которых его тон колебался от юмористического ерничанья до оскорбительных обвинений. Теперь же дошло и до угрозы убийством, правда некоему вымышленному "Максиму Галкину", герою фильма.