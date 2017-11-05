Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами

Анджелина Джоли снова похудела. Актриса так истощена, что ее ноги напоминают две спички.

Анджелина попал в объектив камеры папарацци, когда покидала встречу Гильдии режиссеров Америки. Джоли остановилась на оживленной улице и стала раздавать автографы.

Для встречи актриса выбрала короткое черное платье-свитер. Дополняли образ ботильоны на шпильке и солнцезащитные очки-"авиаторы", волосы Джоли затянула в хвост.

Смелый наряд должен был добавить Энджи привлекательности, а получилось наоборот. Звезда выглядела истощенной. Мини-платье подчеркнуло болезненную худобу актрисы.

Публикация от Angelina Jolie Philippines (@angelinajolie_ph) Ноя 5 2017 в 4:27 PST

"Боже, ее колени торчат как острые углы", "Джоли опять больна?", "Что с ее ногами? Это же кости", – отметили поклонники в комментариях под фото, которые размещены на фанстраничках Анджелины в Instagram.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieqirl) Ноя 5 2017 в 4:16 PST

Как писали Dni.Ru, Джоли тяжело переживает развод с Бредом Питтом. Одна из самых красивых голливудских пар распалась в сентябре прошлого года.

Публикация от ᑕEᒪEᗷᖇITIEᔕ EᐯEᖇYᗪᗩY (@gossip.mash) Ноя 5 2017 в 3:48 PST

Влюбленные поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе десять лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Инициатором развода стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом. В октябре 2017 года появились слухи, что Джоли снова собирается замуж.