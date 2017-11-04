Питт предрек провал новому браку властной Джоли

Эксклюзив Особое мнение Интервью Бузову повесили прямо на сцене Люди в ужасе бегут от Джигарханяна

Выбор читателей

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Семью Фриске настигла суровая кара
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
партнеры
Суббота 4 ноября
Лента новостей
15:25
В Москве полицейские разобрали машину ради котенка (видео)
15:12
Умерла мать Антонио Бандероса
14:26
Самая горячая ведущая покорила мир "голыми" снимками
14:11
В Москве у безработного угнали элитную иномарку
14:00
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
13:19
Сердитый слоненок возомнил себя королем дороги (видео)
12:35
На юге-западе Москвы два грузовика угодили в смертельное ДТП
11:46
Чеченские шутники подарили Кадырову iPhone X (видео)
11:02
В центре Москвы у менеджера отобрали 5 миллионов
11:01
Тайны Дома российской моды
10:02
РЖД приостановили продажу билетов в общие и плацкартные вагоны
22:02
ФАС проверит цены на iPhone X
21:47
Сын Майкла Джексона попал в аварию
21:36
Новый позор Марии Захаровой
21:16
Знаменитый голливудский актер умер в 34 года
20:56
Ольгу Бузову купили за 25 тысяч
20:49
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
20:23
На юге Москвы автомобилист сбил трех пешеходов
20:05
Цымбалюк-Романовская прорывается к немытому Джигарханяну
19:50
Здоровье Градского сильно запущено
19:26
Убийца извинился за расправу над красавицей-помощницей мэра
19:11
Дважды изнасилованная Шурыгина устроила доступ к телу
18:40
Безумные регионы: буддисты признаны сектой
18:29
В Архангельске доцента отправили под суд за взятки
18:00
В Петербурге мошенник выдавал себя за больного ветерана
17:36
Успехи "Росатома" признаны на Западе
17:33
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае
17:14
В Москве избили директора детского центра
16:58
Ученые: дружба помогает при Альцгеймере
16:56
Маленькая дочь Меньщикова из "Дома-2" попала в больницу
16:51
Российский фигурист установил рекорд на Гран-при в Пекине
16:32
Раскрыт секрет тайных переговоров России и Украины
16:32
Девушка устроила "голое" дефиле в офисе (видео)
16:11
В туалете ресторана "Макдоналдс" в Москве ограбили школьницу
16:08
Рецепт бургера по-ижевски
16:05
Луис Фонси пропустит церемонию American Music Awards ради концерта в Москве
16:01
Семейная драма Карена Шахназарова
15:52
Назван срок годности останков Ленина
15:47
Отмечавшему 30-летие в хинкальной в Москве выстрелили между ног
15:45
Детектив как анализ человеческой жизни
15:43
Навальному грозит реальный тюремный срок
15:25
Совет на выходные
15:19
Неожиданное признание Пугачевой вызвало нервный тик
15:16
Путин преподаст урок вьетнамского Трампу
15:09
В Москве загорелся музей имени Пушкина
15:07
Как правильно играть свои роли в жизни
15:00
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело
14:46
Британку осудили за долгое кормление грудью дочерей
14:24
В кафе в центре Москвы произошла стрельба
14:12
Меньшова в "голом" платье сразила наповал
14:08
Ведущий раскроет секреты финнов по-русски
14:08
Шлепки по попе провоцируют депрессию
13:59
В Минобрнауки устроили разборки из-за презерватива
13:58
Экстремисты планировали нападения в ноябрьские праздники
13:58
Панин разоблачил страхи Галкина после грязного гей-скандала
13:56
Роскошный отдых миллиардера Захарченко
13:40
46-летняя Нонна Гришаева сыграла свадьбу
13:36
По Орлу проехал горящий автобус (видео)
13:18
Названы главные причины разводов
13:16
Тяжелобольному Джигарханяну осталось несколько дней
13:08
Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
13:07
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
12:57
Известная ведущая ударила по лбу зрительницу на шоу
12:54
Москвичи в восторге от нового iPhone X
12:41
Отдыхающей на море жене Джигарханяна предъявили ультиматум
12:35
В Москве угнали машину транспортной прокуратуры
12:35
Названо лучшее время для покупки нового iPhone
12:28
В гостиницу в Сибири пришел медвежонок
12:21
В Театре на Таганке состоится премьера пластического спектакля "Басня"
12:19
Котлеты Нагиева взволновали Градского
11:51
Юный студент женился на 91-летней бабушке ради денег
11:51
Леонид Агутин: Мне до сих пор за это стыдно
11:50
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
11:38
Больным и беременным увеличили пособия
11:35
Разъяренная Волочкова плюнула на подлую Борисову
11:11
Рабочий зарезал дилера после смерти дочери от наркотиков
11:03
Мужчинам с кривым пенисом может грозить смерть
10:55
В Москве стартовали продажи iPhone X
10:50
У полковника Захарченко нашли 30 миллиардов
10:46
Плющенко подрался в результате проверки во дворе
10:32
Из офиса в Москве украли 1,5 миллиона
10:29
Газировка оказалась смертельно опасной
10:19
Максакова ввела в ступор своим странным поведением
10:03
Джигарханян взашей вытолкал из театра рыдающую тещу
09:58
Мороз в столице поставил рекорд
09:54
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике
09:52
В Москве администратор ресторана напал с битой на посетителя
09:42
В Чикаго мужчина в маске открыл стрельбу в кофейне
09:37
Максакова и Этуш блеснули в театре
09:34
Ведущая оголилась в прямом эфире (видео)
09:27
Любовница изуродовала бывшего мужа Сябитовой
09:18
Под Оренбургом пьяный водитель устроил смертельное ДТП
09:15
Москва и Киев шагнули навстречу друг другу
09:09
Главные события Москвы с 3 по 9 ноября
09:06
Анджелина Джоли выйдет замуж в Камбодже
09:01
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
08:51
В Японии произошло землетрясение
08:46
Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
08:36
Бузова разрыдалась после оглушительного провала
08:31
Ксения Собчак села в лужу на людях
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Люди в ужасе бегут от Джигарханяна
Тяжелобольному Джигарханяну осталось несколько дней
Бузова разрыдалась после оглушительного провала
Разъяренная Волочкова плюнула на подлую Борисову
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
Шоу-бизнес

Питт предрек провал новому браку властной Джоли

Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK press/Rodrigo Reyes Marin
Голливудский актер Брэд Питт высказался по поводу грядущей свадьбы Анджелины Джоли. Артист считает, что и этот брак будет обречен на провал.
прочитано 2022 раза

Громкое заявление сделал источник из близкого окружения артиста. По его мнению, Питт делал все для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Джоли, но ему это не удалось.

ПО ТЕМЕ

Анджелина Джоли выйдет замуж в Камбодже

 Развод Джоли и Питта

Сюжеты Развод Джоли и Питта

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

В мире просто не существует мужчины, который подошел бы знаменитой артистке. Питт считает, что Джоли очень властная женщина и буквально порабощает своих возлюбленных. Именно из-за этого любой ее брак обречен на провал, передает местное издание Hollywood Life.

Напомним, недавно стало известно, что Джоли собирается выйти замуж. Торжественная церемония пройдет на Камбодже.

Как писали Dni.Ru, у харизматичной артистки с кучей детей роман с неким 40-летним британским бизнесменом и филантропом. Влюбленные настолько тщательно скрывают свои отношения, что об этом до последнего времени не знал даже Брэд Питт.

Одна из самых красивых голливудских пар – Анджелина Джоли и Брэд Питт – заявила о разводе в сентябре прошлого года. Влюбленные поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе десять лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Инициатором развода стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом  

Автор: Евгений Мышко4 ноября 2017, 11:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Русская Джоли" соблазняет Сеть шикарным телом

567

комментарии

Политика

Путин преподаст урок вьетнамского Трампу
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Польша признала украинцев варварами
Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным

Шоу-бизнес

Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Умирающий отец Малинина молит о последней встрече
Затравленная Бузова устроила истерику перед телекамерами
Молодая мать Пелагея выгнала беременную из "Голоса"

Проишествия

Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
Найдено завещание зарезавшего учителя студента
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело

Lifestyle

Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Шоу-бизнес

Известный рэпер побил Бузову перед концертом

Очередь на его мероприятие оказалась длиннее

Общество

Новый позор Марии Захаровой

Представительницу МИДа поймали на ошибке
Шоу-бизнес

Влюбленная участница "Голоса" о связи с Биланом

Девушка в восторге от наставника
Шоу-бизнес

Сергей Зверев женился во второй раз

О свадьбе рассказал бывший участник "Дома-2"

Гороскоп

Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на ноябрь
Мужу Берковой родит детей другая женщина

Фоторепортажи

Самая горячая ведущая покорила мир "голыми" снимками
Москвичи в восторге от нового iPhone X
Максакова и Этуш блеснули в театре
Паулина Андреева осталась без волос

Спорт

Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике
Василий Уткин в прямом эфире упал со стула (видео)

Регионы

Убийца извинился за расправу над красавицей-помощницей мэра
Безумные регионы: буддисты признаны сектой
По Орлу проехал горящий автобус (видео)
Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru