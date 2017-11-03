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Семейная драма Карена Шахназарова

Карен Шахназаров. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Карен Шахназаров дал откровенное интервью. Режиссер рассказал о том, как его вторая жена вместе с маленькой дочкой тайно сбежала в Америку, а он остался один.
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Карен Шахназаров стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Прославленный режиссер поведал о своем творческом пути и личной жизни. Карен прославился благодаря фильму "Мы из джаза", однако особое место в его биографии занимает картина "Американская дочь". В фильме рассказывается о женщине, которая, прихватив маленькую дочь, бросила мужа и сбежала в Америку.

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Как оказалось, картина была снята на основе реальных событий, которые произошли в жизни самого Карена Шахназарова. Пока он был на фестивале в Каннах, его вторая супруга Алена Сетунская тайно покинула страну вместе с их четырехлетней дочерью Анной. "Все случилось, как в сериале", – иронично отметил Шахназаров. А тогда Карену было не до иронии – он был абсолютно потерян и не знал, что делать.

"Я понял, что похищение дочери готовилось. Я не знаю, почему она сбежала и забрала дочь. Мы жили нормально, как и все, ссорились и мирились. Причем на тот момент у нас были прекрасные отношения", – отметил режиссер. Первое время он пытался искать жену с дочкой, а потом сдался. Впрочем, спустя 20 лет дочь Анна сама пожелала с ним встретиться.

Они увиделись в отеле около Центрального парка. "Я уже не искал. Я не находил нужным проявлять инициативу. Мы встретились с Аней, но это был чужой человек, с которым мне предстояло познакомиться. Она воспитывалась как американка. Это даже забавно, когда ты понимаешь, что твоя дочь другая, у нее другой взгляд на жизнь", – рассказал Карен.

Отметим, что прославленный режиссер был женат трижды. Первый брак Карена Шахназарова быстро распался, вторая жена Алена Сетунская уехала в Америку в 1989 году, а в третий раз режиссер женился на актрисе и ведущей Дарье Майоровой. Она подарила ему двух сыновей – Ивана и Василия.

Автор: Наталья Аряева3 ноября 2017, 16:01

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