Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова

Известный кинорежиссер Карен Шахназаров прокомментировал прошедшие обыски у Кирилла Серебренникова. По его мнению, сложившаяся ситуация не стоит подобной "нервической реакции".

Как сообщает ТАСС, глава "Мосфильма" допускает, что Кирилл Серебренников не имеет ни малейшего отношения к хищению 200 миллионов рублей. Карен Георгиевич предполагает: глава "Гоголь-центра" попросту мог быть не в курсе каких-либо финансовых махинаций в "Седьмой студии", основателем которой является. Как ранее писали Dni.Ru, сейчас режиссер проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении госсредств.

"Его же не посадили, никто не бросил в темницу, строго говоря. История, конечно, неприятная. Я не очень понимаю, из-за чего такая нервическая реакция", – цитирует издание главу "Мосфильма". Он также отметил, что лично его никто не просил подписать письмо в поддержку Серебренникова.

"Но я даже не очень понимаю: а что подписывать. Прекратить следствие?"– посетовал Шахназаров.

В среду, 24 мая, Евгений Миронов на торжественной церемонии вручения орденов "За заслуги перед Отечеством" в Кремле вместо того, чтобы выступить с благодарственной речью, обратился к президенту с просьбой уделить ему пару минут для личной беседы. Глава Театра наций передал Владимиру Путину письмо от деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова.

Как сообщил репортерам Life.ru Дмитрий Песков, президент уже прочитал переданное ему письмо. "Ознакомился. Тем более у них был краткий разговор на церемонии награждения", – заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в поддержку основателя "Седьмой студии" также выступила Чулпан Хаматова. Артистка зачитала обращение коллег Серебренникова к власти прямо у здания "Гоголь-центра". В защиту культового режиссера также высказались кинокритик Антон Долин, режиссер Федор Бондарчук, актрисы Юлия Ауг, Елизавета Боярская и ряд других звезд кино.

Министр культуры России Владимир Мединский также прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Считать Серебренникова гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного "либерала". Он всегда был обласкан властью, ему обижаться точно не на что", – заявил он в интервью изданию "Газета.ru". Министр также отметил, что правительству необходимо разобраться с вопросами государственной материальной поддержки театральных организаций.