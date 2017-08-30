Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье

Сценарист Александр Шахназаров встал на защиту телеведущего Тимура Кизякова после скандала, который разгорелся вокруг его передачи "Пока все дома". По словам друга, шоумен не взял ни копейки, да и вообще "никогда не шиковал".

Сегодня, 30 августа, бессменный ведущий воскресной передачи "Пока все дома" Тимур Кизяков отмечает юбилей. Ему исполнилось 50 лет, однако эта дата вряд ли радует именинника в связи с неприятными событиями, которые разворачиваются вокруг его персоны.

На днях стало известно, передачу "Пока все дома" закрыли из-за "этических и финансовых проблем". Якобы Тимур Кизяков мошенничал. Причем суммы называются более чем приличные. Однако в близком окружении не верят в нечистоплотность Кизякова. В защиту телеведущему выступил сценарист Александр Шахназаров.

"Наше знакомство состоялось в тот момент, когда поступило ответственное задание – написать сценарий новой утренней программы. Название "Пока все дома" слету придумал Тимур, а затем мы заперлись в кабинете и погрузились в работу. Ему было всего 25, а мне – уже 40 лет. Тимур только начинал свой путь, а я к этому времени успел потрудиться и даже поездить по заграничным командировкам, что было редкостью в то время. Однако разница в возрасте совсем не чувствовалась, даже наоборот", – рассказал Шахназаров.

По словам сценариста, Кизяков фонтанировал идеями. "Именно Тимур придумал рубрики "Оч. умелые ручки" ( Кизяков окончил Московский энергетический институт по специальности "Автоматика и телемеханика". – Прим.ред.), "Зверье мое" и многие другие. Я сразу понял, что попался редкий экземпляр, и грех было не использовать его ресурсы. Нам довольно быстро утвердил "пилот", и мы начали снимать", – поведал приятель ведущего.

Кизяков отличался скромностью. Шахназаров рассказал случай: "Всегда ходил в одной и той же одежде. Честно говоря, первое время думал, что у него только одна рубашка. А потом он позвал меня в гости и доказал, что это не так. Тимур в шутку открыл шкаф и показал, что у него пять рубах, просто они все очень похожи". А еще Кизяков очень бережлив.

Зашла речь о скандале, который недавно потряс общественность. "Меня потрясают недавние рассказы о том, что он сколько-то там украл денег… Это вранье. Тимур не взял ни копейки, он вообще никогда не шиковал. Первая машина прослужила ему 15 лет, от старости в ней даже муравьи завелись. И лишь тогда он купил другую, на которой ездит до сих пор", – цитирует Шахназарова Starhit.