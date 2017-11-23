Сексуальная Салтыкова воссоединилась с бывшим мужем

Певец Виктор Салтыков стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". На шоу появилась и его бывшая жена Ирина Салтыкова.

Впервые за 23 года после скандального развода Виктор и Ирина Салтыковы встретились в студии Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Временно воссоединившиеся экс-супруги рассказали о своих отношениях. Так, Ирина, появившаяся перед зрителями в сексуальном синем платье, откровенно объяснила, почему их общая 29-летняя дочь отказалась от фамилии родного отца и даже разговаривать с ним не желает.

Также в студии появилась вторая жена Виктора, тоже Ирина. Они встречались тайно, еще когда певец был женат. Она объяснила, почему не считает себя разлучницей.

Помимо секретов личной жизни, Виктор Салтыков раскрыл подробности своего тернистого творческого пути. Он поделился, как из простого проводника поезда стал кумиром в СССР. Артист рассказал, какие знаменитости выступали у него "на разогреве", а теперь они даже не общаются. Специально для зрителей Салтыков показал свой загородный дом в Подмосковье и элитное жилье на берегу моря в Испании.

Напомним, брак Ирины и Виктора Салтыковых продержался только восемь лет. Однако, по словам Виктора, эти годы были наполнены счастьем. Но были и проблемы. К примеру, Ирина долго молчала, что ждет ребенка. Она даже хотела прервать беременность, однако муж ее остановил.

Вскоре на свет появилась их дочь Алиса. Но даже родившаяся девочка не смогла спасти отношения родителей. Дело в том, что в жизни Виктора Салтыкова появилась другая женщина. Ею оказалась 17-летняя Ирина Метлина. Самое некрасивое в этой ситуации было то, что Метлина и Салтыков на протяжении долгого времени скрывали свои любовные отношения от Ирины. Однако все тайное в итоге стало явным.