Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать

Молодая супруга актера Ивана Краско Наталья дала откровенное интервью. Девушка поведала, что на своей поэзии собирает крохи, у них с мужем нет ни машины, ни своей квартиры, однако продавать себя ради лучшей жизни она не намерена.

В сентябре у Ивана и Натальи Краско была годовщина свадьбы. Однако супруги не отмечали это событие. "Мы в этом плане простые люди, не любим каких-то торжеств. Да и вообще по ресторанам ходим редко. Обычно мы питаемся дома, я хорошо и вкусно готовлю. Иван Иванович очень любит куриные ножки в медово-горчичном соусе", – рассказала Наталья.

Как сообщила жена актера, в театре они с мужем получают маленькую зарплату, на которую и живут. В кино они не снимаются. Плюс Наталья имеет прибыль благодаря своим стихам. "Я на поэзии особо не зарабатываю. Если какие-то крохи удается получить, и на том спасибо! А что касается кино, так это нужно иметь агента, который сможет тебя грамотно порекомендовать. А потом ты еще должна 20 процентов от своего заработка этому агенту отстегнуть. Мне такая система не нравится, а Ивану Ивановичу уже поздно начинать связываться с агентурой. Поэтому так и живем. Если будут какие-то предложения сняться в фильме, я приму, но продавать себя не хочу!" – цитирует Наталью Краско "Собеседник".

Супруга артиста не скрывает, что денег у них немного, но они не жалуются. "Да, по сравнению со многими людьми в мире нашу жизнь можно назвать нищебродством, но на хлеб с маслом нам хватает", – высказалась молодая актриса.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Июл 21 2017 в 4:52 PDT

А еще супруги делят трехкомнатную квартиру с экс-снохой артиста и ее сыном. Конечно, Ивану и Наталье хочется свое жилье, но, по ее словам, за этим они "не гонятся". "Кстати, машины у нас тоже нет. Мы отлично передвигаемся на метро. Так даже удобнее. Ты можешь быть уверен, что не попадешь в пробку. Ивану Ивановичу вообще надо всего лишь две станции проехать от дома до театра. Он любит внимание, в метро он его получает. Его узнают, отдают почести, а он в свою очередь впитывает необходимую ему энергию", – рассказала Наталья.

Дело в том, что все нажитое имущество актер отдал своим детям от разных браков. "У него все было. Квартиры, дача, автомобиль. Он все отдал! А сам сидит и лапу сосет. Но это был его выбор, который он сделал еще до отношений со мной. Поэтому тут нечему удивляться, он знал, на что шел!" – заключила Краско.