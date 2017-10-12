87-летний Иван Краско о другом мужчине своей молодой жены

Иван Краско дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни. Артист признался, что попросил свою молодую жену, если она встретит другого мужчину, сразу ему об этом сказать.

У Ивана Краско, по его словам, идеальное отношение к женщинам. "Рождение и воспитание детей – одна из генеральных линий развития человечества. Так что второй тост всегда поднимаю за женщину – центр мироздания. Кстати, отношение мужчины к женщине определяет самое важное: человек ты или нет. Начинаешь спорить и доказывать ее неправоту – сам уподобляешься женщине!" – высказал свое мнение Краско.

Актер уверен, что и отношения его с молодой женой Натальей день ото дня крепнут только благодаря его многолетнему опыту. "Я ведь знаю: любая семья должна пройти курс молодого бойца. И потом я давно уже разобрался в типах женщин. Есть мудрые, а есть беспокойные. Они всю дорогу отклоняются на главную семейную проблему: кто кого. Наташка – из таких. Я ей говорю: "Ты командуй, сколько хочешь, но из меня по природе не получится подкаблучника…" – рассказал артист.

Краско уверен, что больше всего женщины любят стабильность. "Мужик должен быть основой семьи. Так что материальный вопрос полностью лежит на мне. Правда, я не олигарх, хотя многие упорно продолжают думать, что Наташка вышла за меня исключительно из корыстных побуждений. Я даже не буду называть зарплату артиста регионального театра, чтобы не шокировать. Скажу так: разница между нами и коллегами из театров федерального подчинения в два-три раза! Но, помимо финансов, у супругов должна быть общность интересов. Самое страшное, когда женщина всем довольна и почивает на лаврах. Тогда у нее появляется искус разнообразить свое существование и посмотреть налево…" – рассудил актер.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Мар 24 2017 в 1:39 PDT

При этом Краско прекрасно понимает, что союз мужчины и женщины далек от идиллии. "Это как у Ленина – "осознанная необходимость", где непреложно одно – равные права. Иногда говорю Наташке: "Встретится тебе молодой и красивый, ты не тяни – сразу мне скажи", – цитирует Ивана Краско Eg.RU.

Однако на все слова популярного артиста о потенциальном другом мужчине Наталья отвечает жестко. "Она злится: "На фиг мне все они нужны!" – сообщил Краско. А еще признался, что Наталья периодически ревнует его к экс-супруге, с которой он остался в хороших отношениях.