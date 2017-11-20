Буланова об интимной жизни с Радимовым после развода

Татьяна Буланова с песней "Не бойтесь любви" стала гостем фестиваля "Эх, разгуляй!", который состоялся в столичном спорткомплексе "Олимпийский". За кулисами с певицей встретился корреспондент Dni.Ru

Происходящее в семье Татьяны Булановой напоминает мыльную оперу. 1 декабря 2016 года певица объявила о разрыве с футболистом Владиславом Радимовым. При этом, по его словам, в их жизни ничего не изменилось. "Потому что задолбали все расспросами! Вот и отмахнулась: "Считайте, что мы развелись". На самом деле ничего у нас не происходит", – сообщил спортсмен.

Он знал, что Татьяна в телеэфире заявит об их разрыве. "Я сказал ей: "Можешь говорить, что хочешь. Мне абсолютно все равно". Насколько для нее это был осмысленный шаг, спросите лучше у Татьяны. Мне тоже звонят с разных каналов, но я отказываюсь. Буду ходить и рассказывать о вещах, которые не совершал? Мне это надо? Я взрослый человек! Пусть пишут и говорят, что хотят. Наплевать", – сказал Радимов прессе.

Вот этот интимный момент и захотелось прояснить у артистки. "Я читала то интервью Владислава и правда не знаю, зачем он его дал, – отметила Татьяна. – Мы действительно официально развелись, у нас есть бумага о расторжении брака. Но мы сохранили дружественные, теплые, близкие отношения. В нашей жизни изменилось лишь то, что мы не живем как муж и жена, не спим вместе. При этом пока продолжаем мирно сосуществовать в одном доме".

Певица призналась, что для нее очень важно было не поссориться с бывшим капитаном "Зенита". У них растет десятилетний сын Никита, а ему нужны и папа, и мама.