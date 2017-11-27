27-летняя жена родит 87-летнему Краско шестого ребенка

Знамениты актер Иван Краско рассказал о жизни со своей молодой женой. В 2018 году пара планирует завести ребенка.

87-летний артист признался, что счастлив в браке с 27-летней Натальей Шевель. Недавно они отпраздновали бумажную свадьбу. Иван Иванович рассказал, что пара живет полной и насыщенной жизнью. Наталья пишет стихи, выпустила уже два сборника: "Начало" и "Мы просто пока не умеем любить".

"У меня тоже планов много. В театре – спектакль за спектаклем, запланирован ряд встреч в скором времени и, возможно, проектов. Вы ведь понимаете, что для детей нужна база. Я всегда говорю про детей: как Бог даст. Может, уже в следующем году", – приводит слова Краско Woman's Day.

Ранее знаменитый артист уже рассказывал, что, по его мнению, перед тем как заводить детей, нужно обеспечить им достойное существование. "Рождение и воспитание детей – одна из генеральных линий развития человечества. Так что второй тост всегда поднимаю за женщину – центр мироздания", – говорил Краско.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Ноя 21 2017 в 1:46 PST

Он считает, что семью должен обеспечивать мужчина. "Мужик должен быть основой семьи. Так что материальный вопрос полностью лежит на мне. Правда, я не олигарх, хотя многие упорно продолжают думать, что Наташка вышла за меня исключительно из корыстных побуждений. Я даже не буду называть зарплату артиста регионального театра, чтобы не шокировать. Скажу так: разница между нами и коллегами из театров федерального подчинения в два-три раза!", – заявлял артист.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Сен 26 2017 в 2:22 PDT

Напомним, у Ивана Ивановича уже есть пятеро детей: дочь Галина от первой жены Екатерины Ивановой, сын Андрей и дочь Юлия от второй жены Киры Петровой, сыновья Иван и Фёдор от третьей жены Натальи Вяль. Пять лет назад у артиста появился правнук. Старший сын Андрея (погибший сын Ивана Краско – актер Андрей Краско) Ян подарил легендарному актеру правнука. Правда, видятся они не часто. Ведь Ян с семьей живет и работает в Варшаве.