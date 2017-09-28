Друзья и коллеги взвыли от скверного характера Гузеевой

Ведущая "Давай поженимся!" может и послать. Впрочем, делает она это не со зла – просто болеет за свою работу.

Интервью одной из потенциальных невест, побывавших на съемках программы "Давай поженимся!", произвело эффект разорвавшейся бомбы. Тамбовчанка Олеся Павлова пришла на Первый канал в надежде устроить личную жизнь, но Лариса Гузеева обложила ее отборной площадной бранью.

С ведущей случилась настоящая истерика. "Когда мы с мамой обсуждали женихов, она мне посоветовала выбрать третьего, которому 33 года. Я говорю: "Мам, что я буду с ним делать? Я в Чернобыль собралась ехать на экскурсию. Он разве со мной поедет? Он же старый!" – вспомнила Олеся. – И тут Гузеева начала кричать на меня: "Какой Чернобыль! Да ты обалдела, ты ***?!!! Ты же не рожала! Ты понимаешь, что оттуда с хвостом вернешься?!" Все это, конечно, с матом пополам. Мама вжалась в кресло, в зале – тишина мертвая..."

"Я была готова к тому, что Гузеева встанет и ударит меня лбом о стол. А я еще больше ее провоцирую тем, что отвечаю: "Лариса, Вы, может быть, не совсем образованная в этом вопросе, но в Чернобыле радиации-то давно нет!" И тут Гузеева начала материть меня без пробелов и орать на всю студию, чтобы все мамы оберегали своих детей от меня. Все это, конечно, вырезали при монтаже", – рассказала героиня журналистам.

Гузеева объяснила в интервью свое поведение просто: "Формат программы требует того, чтобы я была жесткой и откровенной с ее участниками. Мне важно выявить истинную причину одиночества человека. А если бы я всех вылизывала и говорила только то, что хотят услышать, программа закрылась бы через месяц".

Для провинциальной девушки это было в диковинку, а вот люди, которые давно работают с Гузеевой, ничему не удивляются. Сваха Роза Сябитова и вовсе не общается с ней после того, как камеры выключаются. "Это было главное условие Ларисы, которая сразу сказала, что никакой дружбы, никаких связей вне студии ей не нужно. Поэтому о новостях из жизни друг друга мы узнаем из Instagram. Правда, поздравлениями с днем рождения обмениваемся, но и то не звоним, а пользуемся эсэмэсками", – пояснила сваха Dni.Ru.

Технический персонал "Давай поженимся!" – гримеры, операторы, осветители – давно взвыли от трудного характера Гузеевой. "Она может и послать, и благим матом обложить, и крикнуть, и съемку остановить, если что-то не по ней, но делает это не со зла, – рассказали Dni.Ru сотрудники программы. – Просто Лариса Андреевна – перфекционистка по природе, от всех ждет безусловного профессионализма, самоотдачи, поэтому не терпит промахов. Она болеет за дело, которым занимается. Ей важен безупречный результат – яркая, интересная программа в эфире".

Зрители оставляют на странице Гузеевой не самые лестные комментарии. Например, такой: "Ваши роли прекрасны, но передача "Давай поженимся!" не впечатляет – слишком много пафоса, высокомерия, самолюбования... Вы даете советы, будто все на свете знаете, а это далеко не так..."