Салтыкова призналась в страшной болезни

Ирина Салтыкова узнала о том, что у нее рак после того, как потеряла отца и мужа. Популярная певица выразила уверенность, что всему виной нервы.

Ирина Салтыкова стала гостьей на передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Причем в кресле героя был ее бывший муж, певец Виктор Салтыков. А Ирина там появилась, чтобы подтвердить или опровергнуть его ответ на вопрос, заданный ведущей.

Почти вся передача была посвящена браку и разводу Ирины и Виктора. На шоу Салтыкова появилась в обтягивающем синем гипюровом платье, демонстрирующем все достоинства фигуры. Не обошлось без конфуза. Когда Лера поинтересовалась у Виктора, готов ли он пойти на контакт с бывшей женой, а тот ответил, что за "любой кипеж", на что Кудрявцева предложила певцу встретить экс-супругу, Виктор встал и пошел навстречу Ирине. Когда он подал ей руку, та демонстративно свою убрала и сказала: "Пошел ты в ж....!"

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Ноя 24 2017 в 2:01 PST

Кудрявцева попыталась сгладить неловкость: "Ну, Ира!" Та не замедлила ответить: "Ты издеваешься?! С тем, кто лжет постоянно, я не общаюсь". Салтыкова буквально с порога начала обвинять бывшего мужа во лжи.

"Он все врет! Поэтому в этой программе я могу столько открыть, вы даже не предполагаете, поэтому он меня боится, потому что знает, что я много чего знаю. Благодаря моей честности и порядочности, он этим пользуется все эти годы", – заявила Салтыкова.

Виктор и Ирина прожили вместе семь лет. У них родилась дочь Алиса. Вначале, по словам Ирины, все было прекрасно, она считала, что они как Ромео и Джульетта, что это была любовь. Однако постепенно все начало рушиться.

"Он, конечно, слабый человек, он подпадает под влияние людей и выпивал, свободы больше было. Мне надо было задуматься, но меня мама воспитывала, что это муж, надо терпеть все, вот я и пыталась это делать. На самом деле, я и говорила, что он человек неплохой, но человек проверяется, когда либо разойтись, либо, как у нас ситуация, мы разошлись и я стала успешной. И тогда он приоткрыл полностью себя и мне все стало понятно", – высказалась Ирина.

Салтыкова рассказала, что муж пил и даже поднимал на нее руку, изменял. В итоге, она подала на развод, он не хотел, но все же согласился явиться в суд. Их разводили несколько месяцев. Ирине было очень тяжело. "Нереально сложно! У меня умер отец, а через 45 дней я разошлась с Салтыковым. Для меня это был двойной удар", – призналась певица.

Вскоре после развода Ирине диагностировали рак. Певица высказала уверенность, что причина в том стрессе, который она тогда переживала. По ее словам, она страшно похудела, все время плакала. Однако в борьбе с болезнью за помощью к Виктору не обращалась. Примечательно, что более подробно рассказывать об онкологическом заболевании Ирина Салтыкова не захотела. А вот Виктор отказался отвечать на вопрос ценой в миллион, покинув студию с выигрышем в 50 тысяч рублей.