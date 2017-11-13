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Вдову Марьянова обругали за яркий вид

Дмитрий Марьянов с женой Ксенией. Фото: 1tv.ru
Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с вдовой Дмитрия Марьянова Ксенией. Пользователи Сети в штыки восприняли яркий наряд женщины и желание актрисы "объинтересить" жизнь.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Толкалина опубликовала совместное с вдовой Дмитрия Марьянова Ксенией фото. "Ксеничка моя, Марьянова..., обьинтерешиваем жизнь потихоньку, помаленьку. Минута за минутой....."Я по степи со знаменем скакал, красиво знамя развевалось... но больно било по лицу...." – написала Толкалина в сопровождении к фотографии, на которой актриса запечатлена без грамма косметики, а Ксения – в очках в черной оправе и ярко-красном наряде.

Собственно, внешний вид Ксении и не оставил равнодушными пользователей Сети. Подписчикам Толкалиной почему-то не понравилось, как выглядит вдова актера, по их мнению, у нее подозрительно "яркий" образ и довольно быстро появилось желание "объинтересить" жизнь. "40 дней не прошло,а уже жизнь объинтрешиваете.....", "Мы то помним, а жена по виду не убита горем..", "Не понимаю. .зачем? ?????Это фото ????Это что..скорбим...зачем? ???Эта такая боль..жить не хочется. ..когда человек любимый ушел! !!!А мы пофоткаемся лучше", "Еще 40 дней нет, эта девушка в красном совесть имеет????", " Дмитрий!!! Талантище!!! А вы, девушки из провинции, никогда!!!!!! не поймете, когда и что уместно.... извините, но смотреть на это просто невозможно!!!", "в красном во время траура меня удивляет", – оставили возмущенные комментарии подписчики.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, артист погиб из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены. В ноге Марьянова стоял специальный фильтр, который препятствовал попаданию тромбов к легочным артериям и сердцу.

Спустя какое-то время фильтр забился, и под давлением крови, которая не могла пробиться сквозь "засор", вена просто лопнула, спровоцировав обширное внутреннее кровотечение. По факту случившегося проводится проверка. 

13 ноября 2017, 08:58

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