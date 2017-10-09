Больной раком Пугачевой сделали операцию

Журналисты узнали о состоянии певицы Натальи Пугачевой, участницы коллектива "Бабушки из Бураново". У артистки был обнаружен рак, однако недавно ей сделали операцию, которая прошла успешно.

На днях самая заметная участница коллектива "Бабушки из Бураново" (прежнее название – "Бурановские бабушки") Наталья Пугачева отметит 83-летие. До недавнего времени ее родные – три дочери и сын – очень переживали, ведь у артистки был обнаружен рак желудка. К счастью, в настоящее время здоровью исполнительницы ничего не угрожает.

"С нашей любимой Натальей Пугачевой все сейчас, слава богу, отлично. В Московском онкоцентре на Каширке ей сделали удачную операцию. Хорошо, что вовремя болезнь поймали", – рассказала руководитель ансамбля Ольга Туктарева.

Женщина припомнила, каким трогательным был юбилей Пугачевой три года назад. "Мы с размахом отметили 80-летие Натальи Яковлевны у нас в деревенском клубе. Она тогда, несмотря на недуг, песню для всех исполнила, которую сама и придумала. Получилось трогательно до слез. И вот теперь Пугачева по мере сил снова с нами выступает. А как будем отмечать ее день рождения в этом году, пока не решили", – цитирует Туктареву Eg.RU.

Обычно Пугачевой дарят деньги, чтобы она сама решила, что себе купить. "Сейчас идет месячник пожилых людей. Так к нам бабушек и дедушек в Бураново автобусами привозят. Пугачева и другие ее коллеги с удовольствием принимают пенсионеров. За огромную любовь зрителей мы ничего не просим. Друзья, коллеги, зрители нас любят, ну и отлично. А еще осенью справим два 80-летних юбилея – солисток Екатерины Шкляевой и Валентины Пятченко. У нас все скромно, зато душевно", – отметила руководитель ансамбля.

Напомним, участницы удмуртского коллектива "Бурановские бабушки" прославились благодаря участию в престижном песенном конкурсе "Евровидение" в 2012 году. В финале состязания, состоявшегося в Баку, артистки исполнили задорную песню Party For Everybody и завоевали второе место, набрав 259 баллов по результатам зрительского голосования и решению профессионального жюри.

