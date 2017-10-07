Разговор о детях довел режиссера Учителя до слез
Сын Алексея Учителя Илья снял свой дебютный фильм "Огни большой деревни" в 2016 году. На съемочную площадку к наследнику создатель "Матильды" заглянул лишь однажды. Профессиональным взглядом он сразу заметил какие-то ошибки и начал поправлять сына. Через час Илья Учитель попросил отца покинуть студию.
"Конечно, я его понимаю. Тут дело не в критике, а в авторитете на съемочной площадке, который я мог разрушить", – уверен режиссер. Он признался, что очень переживает за карьерные успехи своего сына. А, вспоминая произошедший на съемках конфликт, и вовсе не смог сдержать слез.
Кроме того, Алексей Учитель не стал скрывать, что является еще и отцом двух девочек. "Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами", – поделился он своей радостью. Отметим, ранее актриса и режиссер Юлия Пересильд рассказала, что отцом ее детей является Алексей Учитель.
"Алексей хороший отец, который заботится о дочерях", – подчеркнула она. Как писали Dni.Ru, Алексей Учитель на 33 года старше Юлии Пересильд. Они познакомились в 2007 году, а два года спустя актриса родила дочь Анну. Официально Пересильд не называла имя отца девочки, однако уже тогда в кулуарах ходили слухи, что "постарался" Учитель. В 2012 году Юлия родила вторую дочь, которую назвала Марией, и в кинотусовке снова заявили, что без режиссера тут не обошлось. При этом Учитель много лет женат на Кире Саксаганской.
Чудовищный скандал кажется логичным для праздника столь одиозной персоны
Новобрачная поделилась фото и видео со свадьбы
Актриса откровенно высмеяла образ восходящей звезды российской эстрады
В семье не раз возникали напряженные ситуации, однако до разрыва дело так и не дошло