Разговор о детях довел режиссера Учителя до слез

Создатель нашумевшей еще до выхода на большие экраны картины "Матильда" Алексей Учитель стал гостем программы "Однажды..." на НТВ. Разговор зашел не только о работе, но и о личной жизни. И, говоря о своих детях, режиссер не смог сдержать слез.

Сын Алексея Учителя Илья снял свой дебютный фильм "Огни большой деревни" в 2016 году. На съемочную площадку к наследнику создатель "Матильды" заглянул лишь однажды. Профессиональным взглядом он сразу заметил какие-то ошибки и начал поправлять сына. Через час Илья Учитель попросил отца покинуть студию.

ПО ТЕМЕ Пересильд впервые назвала имя отца своих детей

"Конечно, я его понимаю. Тут дело не в критике, а в авторитете на съемочной площадке, который я мог разрушить", – уверен режиссер. Он признался, что очень переживает за карьерные успехи своего сына. А, вспоминая произошедший на съемках конфликт, и вовсе не смог сдержать слез.

Кроме того, Алексей Учитель не стал скрывать, что является еще и отцом двух девочек. "Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами", – поделился он своей радостью. Отметим, ранее актриса и режиссер Юлия Пересильд рассказала, что отцом ее детей является Алексей Учитель.

Публикация от Julia Peresild (@juliaperesild) Июн 16 2017 в 11:00 PDT

"Алексей хороший отец, который заботится о дочерях", – подчеркнула она. Как писали Dni.Ru, Алексей Учитель на 33 года старше Юлии Пересильд. Они познакомились в 2007 году, а два года спустя актриса родила дочь Анну. Официально Пересильд не называла имя отца девочки, однако уже тогда в кулуарах ходили слухи, что "постарался" Учитель. В 2012 году Юлия родила вторую дочь, которую назвала Марией, и в кинотусовке снова заявили, что без режиссера тут не обошлось. При этом Учитель много лет женат на Кире Саксаганской.