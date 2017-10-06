Что стало с лицом 53-летней Апиной

В последнее время певица весьма активно ведет свой микроблог. Знаменитость не перестает удивлять поклонников новыми снимками.

Алена часто ездит на гастроли и публикует фотографии из разных городов. "Доброе утро! Я в Питере! Любимый город", "А я на Дону! Сейчас буду петь казакам! Аксиньям, Мелиховым и пр.", – отчитывается она на своей страничке в Instagram.

Все чаще певица привлекает внимание пользователей соцсети не столько творчеством, сколько фотографиями. Апина любит давить "на секс", публикуя кадры один откровеннее другого. А недавно поклонники всерьез обеспокоились ее внешним видом. По мнению фолловеров, звезда на снимках выглядит нетрезвой.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Окт 6 2017 в 12:44 PDT

Так, на фото из Питера лицо Алены без макияжа кажется опухшим и уставшим, а глаза – покрасневшими и воспаленными. Она одета в черное пальто свободного кроя, того же цвета шапку и закутана в серый шарф. Но если здесь внешний вид певицы можно списать на недружелюбную питерскую погоду, то снимки с Дона оставляют простор для фантазии пользователей соцсети.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Сен 30 2017 в 7:48 PDT

"Пьяная, что ли? Ужасные фотографии", "Господи, Алена, я вас не узнала", "Вульгарный вид", "Не совсем удачные фото и ракурс. Жаль", "Что с губами?!", "С похмелья?" – в шоке поклонники Апиной. На первом фото артистка держится за голову. Кожа 53-летней знаменитости имеет красный нездоровый оттенок, а лицо прорезают глубокие морщины. Вид у звезды явно несвежий и помятый. На втором снимке Алена предстала в красной фуражке, сложив губы "уточкой".