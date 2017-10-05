Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции

В СМИ появилась информация о свадьбе певицы Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой. По некоторой информации, подруги скрепили свои отношения в Швеции.

Как передают некоторые СМИ, Земфира Рамазанова и Рената Литвинова поженились в Швеции, где недавно был принят закон об однополых браках. Якобы давние подруги провели уик-энд в Европе, сообщает URA.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Земфира и Рената посетили Стокгольм после Таллина, где Литвинова снимала новый фильм "Волшебный кубок". Также в столице Эстонии они сходили на концерт поп-дивы Мадонны, передают украинские СМИ.

Впрочем, поклонники Земфиры и Ренаты Литвиновой с сомнением отнеслись к данной информации. Так, на пальцах обеих рук экстравагантной актрисы не наблюдается никакого, напоминающего обручальное, кольца. Зато в изобилии перстней с крупными камнями. Впрочем, зная необычность характера Ренаты (и Земфиры) можно предположить, что они вообще отказались от этого атрибута.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Сен 26 2017 в 8:42 PDT

Напомним, на протяжении длительного времени подруг связывают весьма теплые отношения. Литвинова не раз называла Земфиру "любимой", своей соратницей и гением. Рамазанова, в свою очередь, высказывала свое уважение и признательность Ренате за ее уникальность. "У меня есть один человек – Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная, мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не бывает скучно", – говорила исполнительница.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Рената Литвинова и Земфира стали жить вместе. Однако официального подтверждения того, что артисток связывает нечто более серьезное, чем платоническая привязанность, до сих пор не сделала ни одна из них.