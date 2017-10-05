Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции
Как передают некоторые СМИ, Земфира Рамазанова и Рената Литвинова поженились в Швеции, где недавно был принят закон об однополых браках. Якобы давние подруги провели уик-энд в Европе, сообщает URA.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Земфира и Рената посетили Стокгольм после Таллина, где Литвинова снимала новый фильм "Волшебный кубок". Также в столице Эстонии они сходили на концерт поп-дивы Мадонны, передают украинские СМИ.
Впрочем, поклонники Земфиры и Ренаты Литвиновой с сомнением отнеслись к данной информации. Так, на пальцах обеих рук экстравагантной актрисы не наблюдается никакого, напоминающего обручальное, кольца. Зато в изобилии перстней с крупными камнями. Впрочем, зная необычность характера Ренаты (и Земфиры) можно предположить, что они вообще отказались от этого атрибута.
Напомним, на протяжении длительного времени подруг связывают весьма теплые отношения. Литвинова не раз называла Земфиру "любимой", своей соратницей и гением. Рамазанова, в свою очередь, высказывала свое уважение и признательность Ренате за ее уникальность. "У меня есть один человек – Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная, мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не бывает скучно", – говорила исполнительница.
Ранее в прессе появилась информация о том, что Рената Литвинова и Земфира стали жить вместе. Однако официального подтверждения того, что артисток связывает нечто более серьезное, чем платоническая привязанность, до сих пор не сделала ни одна из них.
Разгадан феномен двух самых противоречивых персон
Артистка уверена, что сделала правильный выбор
Актриса борется с недугами в полном одиночестве
Судебные приставы могут арестовать имущество журналиста