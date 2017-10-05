Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции

Эксклюзив Особое мнение Интервью Шурыгина устроила пьяную лесби-вечеринку Невеста Тимати шокировала рассказом про отца

Выбор читателей

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"
партнеры
Четверг 5 октября
Лента новостей
14:49
На iPhone X появится лицо Путина
14:26
Названы повышающие потенцию фрукты
14:12
Россиянин прорубил топором двойную сплошную (видео)
14:09
Нобелевку по литературе отдали английскому писателю
14:06
У безработного 26-летнего москвича угнали две Audi
14:02
Савченко устроила истерику из-за Донбасса
13:44
Когда в Москве закончатся дожди
13:28
Порошенко подслушали в сортире
13:27
Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье
13:07
Дожившим до 2030 года россиянам дадут хорошую пенсию
12:42
Очищение от токсинов грозит смертью
12:31
Продажу лекарств в супермаркетах назвали опасной идеей
12:21
"Наномопед" Чубайса оказался в 10 раз дороже китайского
12:13
В центре Москвы загорелась чайхана
11:51
Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму
11:51
Ученые создали клей для открытых ран
11:36
Крупное ДТП парализовало Бутырскую улицу
11:24
Во всем виноваты белые: Мишель Обама о причинах бедствий США
11:18
Курсу доллара пообещали падение до 56 рублей
11:10
Названы любимые иномарки россиян
11:03
Необычная Пугачева привела в восторг школьников
10:49
Airbus вернулся в Шереметьево из-за упавшего в обморок пассажира
10:45
Хочу в тюрьму: сибиряк избил полицейского и решил жилищные проблемы
10:40
В сквере на юго-востоке Москвы найдено тело мужчины
10:25
Аренду квартиры россияне могут оплатить сексом
10:18
Зеленую ветку метро перекроют на день
09:57
Польша воткнула Украине нож в спину
09:43
Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
09:32
Как посетить Пушкинский музей бесплатно
09:23
iPhone спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе
09:11
Названо отличие мужской и женской мастурбации
09:09
Стильная Апексимова украсила собой мужскую компанию
09:09
В банке на северо-востоке Москвы открыли стрельбу
08:35
Подсчитано число жертв ядерного удара КНДР
08:33
Исторический визит короля саудитов в Москву начался с ЧП
08:18
Под Москвой сгорел мебельный цех (видео)
08:08
После ДТП на юго-западе Москвы загорелся автомобиль
22:53
Нового главу фракции "ЕР" в Госдуме изберут 9 октября
22:08
Соперница вбивает клин между Джигурдой и Анисиной
22:05
Медведеву рассказали об инновационных проектах
21:59
Московский мундеп оправдался за откровенные снимки
21:48
Путин уволил главу Приморского края
21:39
В Турции отыскали настоящую могилу Николая Чудотворца
21:20
Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
21:14
Дочери затаили обиду на Федосееву-Шукшину
21:06
Под Москвой водитель открыл стрельбу из-за обгона
20:47
Корчевников упал на колени перед Михалковым
20:38
Король Саудовской Аравии прибыл с первым визитом в Москву
20:24
В Москве умерла знаменитая советская спортсменка
19:59
Грустный Куценко сделал сообщение о Бузовой
19:55
Суровый уральский стоматолог сам удалил себе зуб (видео)
19:40
Поргина увезла Караченцова с опухолью из больницы
19:36
Москву сковали многокилометровые пробки
19:22
Найден способ легко похудеть с помощью чая
19:03
Сати Казанова тайно расписалась с итальянцем
18:48
На красной ветке московского метро случилось ЧП
18:45
Путин собрался купить электромобиль
18:41
Порошенко опорочил честь бежавшего в Россию бизнесмена
18:34
В Москве из-за футбольного матча перекроют движение
18:08
В Москве пройдет ежегодная конференция по поисковой оптимизации
18:02
Уступка Познера погубила ТЭФИ
17:58
Неадекватный Трамп перепугал выживших в катастрофе
17:53
Как Горбачеву уговорили сняться голой
17:37
В Конго в авиакатастрофе погибли россияне
17:27
Как перестать быть жертвой и начать жить
17:24
В центре Москвы эвакуировали кафе
17:23
Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
17:02
Фото обнаженного мундепа восхитили москвичей
16:56
Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем
16:52
"ЕР" собрала на местные дома культуры дополнительный миллиард
16:38
Минобороны пристыдили за пилотку вермахта
16:38
Госдума защитит авиапассажиров
16:29
В Коми египтянина осудили за нападение на полицейского
16:16
Джигурда рассказал об отношениях с другой женщиной
15:49
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в г. о. Шаховская и Воскресенском районе
15:48
Убийца "пьяного" мальчика запуталась в показаниях
15:29
В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
15:26
Жена Караченцова: У Коли рак
15:17
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
15:14
Путин сделал одолжение Порошенко
15:08
Состояние могилы миллиардера Березовского повергло в ужас
15:01
Курящего на заправке водителя проучили огнетушителем (видео)
14:47
Соловьев осадил возмущенного Познера
14:44
Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью
14:39
Британцы впервые за много лет выдали россиянина
14:36
Москвич пожаловался в полицию на плохую работу путаны
14:23
Звезда "Буратино" о пьянстве и измене мужа
14:20
В Москве нашли тело девушки и отрубленную голову мужчины
14:15
Плененного "ИГ" россиянина опознали родственники
14:11
Кузин из "Дома-2" женится на скрипачке
14:09
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
14:02
У Караченцова обнаружили новую опухоль
13:57
Как Путин отметит 65-летие
13:31
Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт
13:15
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
13:06
Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
12:46
Студент убил дюжину фазанов в парке Горького
12:46
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
12:32
Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"
12:28
В Вологде пьяная мать покалечила младенца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
Жена Караченцова: У Коли рак
После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"
Шоу-бизнес

Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции

Земфира и Рената Литвинова. Фото: GLOBAL LOOK press
В СМИ появилась информация о свадьбе певицы Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой. По некоторой информации, подруги скрепили свои отношения в Швеции.
прочитано 12714 раз

Как передают некоторые СМИ, Земфира Рамазанова и Рената Литвинова поженились в Швеции, где недавно был принят закон об однополых браках. Якобы давние подруги провели уик-энд в Европе, сообщает URA.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

ПО ТЕМЕ

Литвинову без макияжа заплевали за уродливый "бомж-стайл"

Земфире платят по 300 миллионов

 Однополая любовь

Сюжеты Однополая любовь

Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Земфира и Рената посетили Стокгольм после Таллина, где Литвинова снимала новый фильм "Волшебный кубок". Также в столице Эстонии они сходили на концерт поп-дивы Мадонны, передают украинские СМИ.

Впрочем, поклонники Земфиры и Ренаты Литвиновой с сомнением отнеслись к данной информации. Так, на пальцах обеих рук экстравагантной актрисы не наблюдается никакого, напоминающего обручальное, кольца. Зато в изобилии перстней с крупными камнями. Впрочем, зная необычность характера Ренаты (и Земфиры) можно предположить, что они вообще отказались от этого атрибута.

Напомним, на протяжении длительного времени подруг связывают весьма теплые отношения. Литвинова не раз называла Земфиру "любимой", своей соратницей и гением. Рамазанова, в свою очередь, высказывала свое уважение и признательность Ренате за ее уникальность. "У меня есть один человек – Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная, мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не бывает скучно", – говорила исполнительница.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Рената Литвинова и Земфира стали жить вместе. Однако официального подтверждения того, что артисток связывает нечто более серьезное, чем платоническая привязанность, до сих пор не сделала ни одна из них.

Автор: Наталья Аряева5 октября 2017, 11:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем занималась Литвинова в театре

567

комментарии

Политика

Порошенко опорочил честь бежавшего в Россию бизнесмена
Неадекватный Трамп перепугал выживших в катастрофе
Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
Германия объявила охоту на Меркель

Шоу-бизнес

Марина Зудина: Сделать аборт – это было мое решение
Нюша показала страсть с 37-летним мужем
Годовалая дочь певца из "Голоса" трагически погибла
Шурыгина устроила провокацию в самый важный день

Проишествия

Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище

Lifestyle

Уступка Познера погубила ТЭФИ
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
Собчак дала рекомендацию Поклонской
Эрнст подарил Малахову долгожданный трофей
Шоу-бизнес

В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой

Разгадан феномен двух самых противоречивых персон
Шоу-бизнес

Певица из "Тату" вернулась в Россию и рассказала о втором ребенке

Артистка уверена, что сделала правильный выбор
Шоу-бизнес

Больная Фатеева считает себя проклятой

Актриса борется с недугами в полном одиночестве
Общество

Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье

Судебные приставы могут арестовать имущество журналиста

Гороскоп

Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года

Фоторепортажи

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
Самые красивые девушки Рунета
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

Спорт

Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)

Регионы

Суровый уральский стоматолог сам удалил себе зуб (видео)
Убийца "пьяного" мальчика запуталась в показаниях
Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru