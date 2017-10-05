Больная Фатеева считает себя проклятой

Когда-то Наталья Фатеева увела из семьи известного актера и режиссера Владимира Басова. Теперь переживающая разные мытарства актриса уверена, что ее прокляла оставленная жена Владимира.

Владимир Басов был женат на Розе Макагоновой. Когда-то она была невероятно популярной актрисой, муж снимал ее практически в каждом своем фильме. Однако Басов бросил жену ради начинающей актрисы Натальи Фатеевой.

"Наташа Фатеева была красоты необычайной, что тут поделаешь. Кто же знал, что именно Фатеева разобьет семью Басова и Макагоновой? Розочка, конечно, попроще своей соперницы была. Более домашняя, скромная. Немудрено, что после развода ее карьера пошла на спад", – рассказала золовка Натальи Крачковской Нина.

Однако через некоторое время оставленная супруга смогла обрести новое счастье – вышла замуж за архитектора, с которым прожила семь лет. 18 апреля 1995 года Роза Макагонова умерла от инфаркта. Ей было 67 лет.

"Знаете, я до сих пор общаюсь с Наташей Фатеевой, и та до сих пор свою вину перед Розой чувствует. "Меня, видно, Роза прокляла!" – не так давно сказала мне Наташа", – цитирует Инну Выходцеву Eg.RU.

Не секрет, что у Натальи Фатеевой непростые отношения ни с одним из троих ее детей, сейчас она тяжело болеет, с трудом передвигается и живет в одиночестве. "А я думаю так. Просто не нужно делать в молодости гадостей, чтобы в старости за них не расплачиваться", – резюмировала приятельница Фатеевой.

Напомним, несколько лет назад Наталья Фатеева поскользнулась, упала и получила травму тазобедренного сустава. Врачи обычно не советуют пожилым людям делать операцию из-за артроза, но актриса твердо решила: ходить с палочкой она не будет. В итоге Фатеева перенесла несколько операций и пыталась делать первые шаги