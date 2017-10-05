Пригожин шокирован свадьбой Земфиры и Литвиновой

СМИ потрясла информация о якобы свадьбе актрисы Ренаты Литвиновой и певицы Земфиры. Новость быстро разнеслась и вызвала весьма неоднозначную реакцию как среди поклонников, так и среди недоброжелателей артисток.

Dni.Ru решили узнать, как продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на новость о возможной свадьбе рок-звезды и режиссера. По его словам, поверить в это "он до сих пор не в состоянии".

"Вы серьезно?! Послушайте, вы знаете, любви все возрасты покорны, любви... (смеется) дальше не могу придумать. Мог бы им пожелать... женского счастья (смех). Ну а как еще сказать? (смех) Ну а какого еще счастья, когда любят девочки? А что я еще могу пожелать как мужчина? Женского счастья, любви. Клянусь, я не могу добавить больше ничего. Им обеим желаю. Если им так хорошо, я рад за них! Готов пожелать новобрачным простого женского счастья", – эмоционально заявил артист.

Также шоумен и счастливый муж прекрасной Валерии добавил, что шокирован новостью: "Очень рад за женщин, но лично мне традиционные ценности куда ближе".

В свою очередь представитель Ренаты Литвиновой по имени Александра назвала появившуюся информацию о якобы бракосочетании двух знаменитостей совершенно несуразными сплетнями и клеветой. "Никакого основания нет. Многие просто перепечатали информацию, не проверив факты. Статья основана на домыслах непонятной давности. Я работаю с Ренатой, она постоянно сейчас в театре, у нее в репертуаре спектакли, она каждый день на сцене, вообще никуда не выезжает", – расставила все точки над i Александра.

Банда) @hiblagerzmava #zemfira #renatalitvinova Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Июл 30 2017 в 4:33 PDT

Отметим, в прессе и раньше появлялись слухи о свадьбе Литвиновой и Земфиры, но каждый раз эта информация не подтверждались. В некоторых изданиях даже шла речь "об обмене обручальными кольцами". Тогда поводом для пересудов стало то, что певица Земфира познакомила с подругой маму, а также представила ей дочь Литвиновой Ульяну.

5 октября появилась информация, что Земфира Рамазанова и Рената Литвинова якобы поженились в Швеции, где недавно был принят закон об однополых браках. Литвинова снимала новый фильм "Волшебный кубок" в столице Эстонии Таллине, а после этого, по неподтвержденным слухам, наведалась в Швецию.