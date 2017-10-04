Как Горбачеву уговорили сняться голой

Режиссер победившего на "Кинотавре-2017" фильма "Аритмия" Борис Хлебников рассказал блогеру и журналисту Юрию Дудю, как известная актриса Ирина Горбачева согласилась сниматься у него абсолютно обнаженной. В картине она исполняет одну из главных ролей.

По словам Хлебникова, впервые он увидел Ирину в кино совсем юной – ей было не больше 16 лет. Режиссер и потом замечал артистку в других картинах, знал, что та служит в столичном театре "Мастерская Петра Фоменко".

На вопрос, за что зрители любят молодую актрису, Борис ответил, что все дело в ее доброте и искренности. "Такое очень редко бывает. А по-другому невозможно сказать. Она невероятно ироничная. У нее потрясающее и парадоксальное чувство юмора", – отметил Хлебников. Он добавил, что для него, особенно в дружбе, очень важно это качество. "Люди улыбаются, когда смотрят на нее, потому что сами себя узнают", – считает режиссер.

Поведал служитель искусства и о том, почему именно Ирине доверил главную женскую роль в "Аритмии". "Я выбираю актеров по характеру своих героев, по привычкам и обстоятельствам жизни", – заявил он. По мнению Хлебникова, Горбачева подходила по всем параметрам.

Отметим, в двух сценах в фильме артистка появляется абсолютно обнаженной. Дудь не мог понять, как режиссеру удалось уговорить замужнюю актрису сняться голой. "Как любой хороший артист, она на мое предложение отреагировала абсолютно спокойно. Это очень нужно было… Мы с Горбачевой поговорили об этом задолго до съемок. Ира сказала, что если надо, то она это сделает. И на этом разговор закончился", – рассказал режиссер картины.