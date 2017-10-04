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Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем

Анастасия Лисова. Фото: instagram.com/anastasiyalisova7
Звезда реалити-шоу Анастасия Лисова скоро станет матерью. Экс-участница "Дома-2" обнародовала в своем микроблоге снимок с округлившимся животиком.
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Модель опубликовала трогательный кадр. Девушка сидит на кровати в полосатой пижаме, поставив на колени школьный глобус. "В первый раз в жизни не знаю что написать. И нужно ли. В ожидании чуда", – подписала фото в Instagram Анастасия.

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Поклонники порадовались за Лисову. "Настя, какая красотка! Беременность – лучшее время в жизни любой девушки", "Это очень круто! Поздравляю!", "Да, умница! Умница! Бог послал ангелочка вам!", "Как это здорово!" – прокомментировали фотографию экс-участницы шоу пользователи Сети.

Отметим, Анастасия замужем за 48-летним избранником – Михаилом. Лисова не рассказывала о состоявшейся в августе этого года свадьбе, но опубликовала снимок, на котором мужчина нежно держит ее руку. На фото видны обручальные кольца.

Поклонники поспешили поздравить молодоженов со столь значимым событием. Они пожелали паре навсегда сохранить любовь.  Некоторые подписчики Лисовой уже тогда заподозрили, что звезда реалити-шоу находится в интересном положении. "Мне кажется, наша Настенька в положении", – написал один из фолловеров.

Напомним, Настя Лисова два года назад оскандалилась на "Доме-2". Тогда  она и участница телестройки Александра Артемова устроили жуткую драку с ножом. Анастасия бросалась в Сашу всем, что подвернется под руку на кухне, и в какой-то момент запустила в соперницу ножом. В результате кровопролитной драки Саша лишилась наращенных волос, а на теле Насти теперь огромное количество синяков и ссадин. Девушек разнимали парни и съемочная группа.

Автор: Людмила Фоканова4 октября 2017, 16:56
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