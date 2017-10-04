Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем

Звезда реалити-шоу Анастасия Лисова скоро станет матерью. Экс-участница "Дома-2" обнародовала в своем микроблоге снимок с округлившимся животиком.

Модель опубликовала трогательный кадр. Девушка сидит на кровати в полосатой пижаме, поставив на колени школьный глобус. "В первый раз в жизни не знаю что написать. И нужно ли. В ожидании чуда", – подписала фото в Instagram Анастасия.

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Поклонники порадовались за Лисову. "Настя, какая красотка! Беременность – лучшее время в жизни любой девушки", "Это очень круто! Поздравляю!", "Да, умница! Умница! Бог послал ангелочка вам!", "Как это здорово!" – прокомментировали фотографию экс-участницы шоу пользователи Сети.

Отметим, Анастасия замужем за 48-летним избранником – Михаилом. Лисова не рассказывала о состоявшейся в августе этого года свадьбе, но опубликовала снимок, на котором мужчина нежно держит ее руку. На фото видны обручальные кольца.

Публикация от Анастасия Лисова (@anastasiyalisova7) Окт 3 2017 в 12:04 PDT

Поклонники поспешили поздравить молодоженов со столь значимым событием. Они пожелали паре навсегда сохранить любовь. Некоторые подписчики Лисовой уже тогда заподозрили, что звезда реалити-шоу находится в интересном положении. "Мне кажется, наша Настенька в положении", – написал один из фолловеров.

Публикация от Анастасия Лисова (@anastasiyalisova7) Авг 10 2017 в 7:01 PDT

Напомним, Настя Лисова два года назад оскандалилась на "Доме-2". Тогда она и участница телестройки Александра Артемова устроили жуткую драку с ножом. Анастасия бросалась в Сашу всем, что подвернется под руку на кухне, и в какой-то момент запустила в соперницу ножом. В результате кровопролитной драки Саша лишилась наращенных волос, а на теле Насти теперь огромное количество синяков и ссадин. Девушек разнимали парни и съемочная группа.