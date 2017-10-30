Семью Фриске поставили на место

Арбитражный суд Москвы отказал родителям певицы Жанны Фриске в возбуждении нового судебного дела против благотворительной организации "Русфонд". Родные покойной артистки хотели доказать недействительность договора об оказании помощи популярной исполнительнице.

Родители Жанны Фриске Владимир и Ольга просили признать недействительным договор от 19 октября 2014 года, утверждая, что якобы на документах стоит не настоящая подпись певицы. Однако столичный Арбитражный суд отказал, объяснив свой отказ тем, что для отнесения гражданского спора к его подведомственности возникший спор должен носить экономический характер, то есть спорное материальное правоотношение должно возникнуть в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

"Таким образом, основополагающими критериями отнесения гражданских споров к подведомственности арбитражных судов являются характер спорных правоотношений и субъектный состав спора. Вместе с тем, настоящий иск заявлен о признании недействительным договора об оказании благотворительной помощи от 19 октября 2014 года, заключенного от имени физического лица – Фриске Ж.В.", – цитирует определение арбитража РАПСИ.

Ранее об иске высказался адвокат семьи Фриске. "Владимир Борисович подал новый иск к "Русфонду" с просьбой расторгнуть договор с фондом, так как в документах стоит подпись не Жанны", – рассказал адвокат семьи Фриске Сергей Федорович.

Владимир Фриске утверждал, что экспертиза установила: почерк на документах не принадлежит его дочери Жанне. "Представители "Русфонда" утверждают, что Жанна подписывала с ними договор якобы в октябре 2014 года, но уже тогда она ничего не видела и очень плохо себя чувствовала. Они предоставили суду доверенность с подписью дочери. Мы отдали этот документ на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что подпись поддельная!" – заявил отец певицы.

