Брошенный сын рассказал о страшной мести Германовой

Бывший приемный сын актрисы Евдокии Германовой Николай Ерохин прошел проверку на детекторе лжи. Молодой человек поделился детскими воспоминаниями на программе "На самом деле" Дмитрия Шепелева.

Юноша пришел в студию, чтобы доказать, что не болел шизофренией и не набрасывался в детстве с ножом на мать. По словам Николая, это актриса вела себя по отношению к нему неподобающе и жестоко.

Ерохин заявил экспертам, что Евдокия его избивала. Якобы, возвращаясь с работы, родительница за плохое поведение или неудовлетворительные оценки в школе, сбрасывала приемного сына с кровати, после чего начинала бить ремнем. "Закрывала в туалете в порыве гнева. Я спал на полу, брал грязные вещи ложился и засыпал", – вспоминает Николай.

Также он поведал и еще об одном случае из своего детства. По словам юноши, мать отомстила ему за то, что он проткнул ее подушку. "Я играл в "войнушку" и случайно разрезал ее подарочную подушку пластмассовым ножом. Она пришла с работы раньше. Тогда она просто посадила меня и сказала глупую фразу: "Сейчас я тебе покажу, как было больно подушке". Ткнула два или три раза ножом в ногу", – заявил в студии Ерохин.

После этого специалист спросил у парня, бросался ли он на Евдокию с ножом. Юноша ответил отрицательно, и детектор лжи показал, что он не обманывает. Кроме того, бывший сын Германовой сообщил, что следы от побоев заметили в школе, когда он проходил вакцинацию.

После подозрений учителей, Евдокия, отрицая свою вину в избиениях сына, отказалась от мальчика. Общественности она сообщила, что приемный ребенок страдает от психических расстройств.

Несмотря на все обиды, Николай Ерохин верит, что бывшая приемная мать актриса когда-нибудь захочет вновь увидеть его и откроет ему дверь. Он уверяет, что никаких материальных благ от артистки он не ждет. "Я знаю, что сейчас мне от детского дома выдут квартиру и мне от нее ничего не нужно. Мне хотелось просто поговорить с ней, понять. Без лишних ушей и глаз. И, да я считаю ее близким человеком несмотря ни на что", – заключил Николай.

В финале программы молодой человек сообщил в студии, что сам скоро станет отцом. Его возлюбленная ждет дочь, которую они хотят назвать Эммой.

Напомним, ранее Ерохин стал героем программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. Юноша, которому недавно исполнилось 18 лет, попробовал встретиться с бросившей его Германовой, но знаменитость не открыла бывшему приемному сну дверь.