Брошенный сын рассказал о страшной мести Германовой

Эксклюзив Особое мнение Интервью Шурыгина устроила пьяную лесби-вечеринку Невеста Тимати шокировала рассказом про отца

Выбор читателей

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"
партнеры
Вторник 3 октября
Лента новостей
22:21
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище
21:56
Следователь оправдался за странности в деле "пьяного" мальчика
21:29
Самые красивые девушки Рунета
21:11
Чубайс будет торговать умными мопедами
21:09
Наказание за задержку и отмену рейсов ужесточат
20:52
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
20:38
Жуткое фото подсудимого Улюкаева
20:37
Известный телеведущий сообщил о смерти Леонида Куравлева
19:58
Путин посмеялся над президентом "Зенита"
19:40
Путин доверил Васильеву Дагестан
19:37
Под Хабаровском мужчину зарезали из-за бутылки водки
19:25
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником
19:15
Россиянин отдал неизвестной колдунье миллион за приворот жены
18:59
Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма
18:54
При крушении самолета в Казахстане погибли пять человек
18:25
Истязавший жену помор пытался задушить пасынка подушкой
18:08
Главные опасности курения для женского здоровья
17:59
На Кунцевском кладбище совершено загадочное убийство
17:44
В Польше продолжается безумство вокруг советских памятников
17:40
Тысяча саудитов заселила окрестности Кремля
17:30
Насильник задушил жертву после выхода из тюрьмы
17:08
Под Алма-Атой пропал самолет
16:59
Под Новгородом сожитель насмерть забил женщину из-за сна
16:51
Белоруссия обвинила Литву в вооруженном вторжении
16:39
Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе
16:38
В Германии умер бывший президент Ирака
16:31
Путина обвинили в расколе Испании
16:27
На кладбище в Москве произошла перестрелка
16:16
Улюкаев успел прикупить домик в Крыму
15:59
В честь праздника россияне получат три выходных подряд
15:56
Оленеводу дали 18 лет за убийство менеджеров "Газпрома"
15:43
МЦК интегрируют с железной дорогой
15:43
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
15:20
Украинцы бегут от нищеты и безработицы
15:10
"Куриный" смех фермера довел журналиста до истерики (видео)
15:08
Иностранный дипломат развеселил президента России
15:05
Путин предупредил нового посла США
14:46
В Москве разрешат оплачивать проезд кольцами
14:40
Библиотекарь умер в шкафу во время секс-игры
14:35
Террористы в Сирии терпят поражение
14:31
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
14:21
Власти Москвы освободили участников реновации от взносов на капремонт
14:20
Диана Шурыгина откровенно о беременности
14:06
Кадыров назвал причину травли Поклонской
14:01
Трамп вложился в процветание России
13:51
Актриса Аронова рассказала об онкологии
13:48
Оскандалившаяся Гузеева высказалась об аборте
13:44
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)
13:42
Как легко и быстро справиться с депрессией
13:40
"Нобеля" по физике дали за гравитационные волны
13:31
Человек из близкого окружения даст пинка Порошенко
13:20
Заслуженный артист России умер после дня рождения
13:15
Московскую школьницу в ванной убил заряжающийся телефон
12:56
Беременная Рапунцель показала фото с голым мужчиной
12:53
Мать три года прятала мертвого ребенка в канализации
12:36
Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо
12:31
Киев закатил истерику из-за иностранных судов в Крыму
12:31
Российский миллионер попался на изнасиловании школьниц
12:27
История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала
12:18
В Москве продавец шаурмы ошпарил подростка кипятком
12:05
Шестеро налетчиков отобрали у москвича 700 тысяч рублей
11:47
России пообещали суровую зиму
11:46
В Шереметьево сел лайнер с трещиной в кабине пилотов
11:40
Бомж пытался сжечь заживо шесть человек
11:29
Перед свадьбой Шурыгина изменила внешность
11:18
Ученые выяснили происхождение воды на Марсе
11:10
Актер Пашинин объяснил уход в добровольцы ВСУ: Я нежный цветочек
11:01
В Московском зоопарке поселилась гривистая волчица
11:00
Порошенко подложили бомбу
10:46
Покинувшая Россию Свиридова ужаснула своим видом
10:38
Поклонская связала "Матильду" с терактом в Лас-Вегасе
10:26
Телезвезда совратила сына-подростка своей подруги
10:07
Откровенное признание Андреевой о Бондарчуке
09:54
Россиянам пообещали выгодный курс доллара
09:50
Секс ускоряет старение организма
09:47
В Зеленограде пенсионер выстрелил в вооруженного палкой юношу
09:28
Татьяна Арнтгольц осталась одна
09:24
Миф о вреде спиннеров для психики развенчан
09:11
Россию возмутили враждебные действия Канады
09:09
Легендарный рокер скончался в США
08:59
Хью Хефнер ублажал моделей необычными секс-игрушками
08:49
Кто спас Порошенко от диктаторской судьбы Януковича
08:42
Ураган-убийца надвигается на Москву
08:37
Гузеева взорвалась и пригрозила проклятием
08:25
В Новой Москве в жутком ДТП пострадали пять человек
07:59
Пьяный полицейский с двумя сообщниками напал на скорую
07:52
На складе в Москве произошел крупный пожар
22:03
Изнасилованную Шурыгину перед свадьбой раскрепощал сексолог
21:59
США лишились защиты перед Россией
21:44
Экс-жена подставила Соловьева на "Пусть говорят"
21:39
На северо-востоке Москвы напали на водителя скорой помощи
21:20
На встрече Путина с главой Туркмении произошел конфуз
21:07
В России ищут опасные сосиски
21:01
В Новгороде должник спустил пристава с лестницы
20:36
МИД высмеял американских разведчиков
20:33
5 самых вредных повседневных привычек
20:22
Врач шокирован видом инфицированной Довлатовой
20:17
В Карелии мужчина упал с балкона во время ремонта
19:54
Борисова навсегда останется жить с наркоманами
19:53
В Москве столкнулись такси "Яндекс" и Uber
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
Мария Максакова вернулась домой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
Перед свадьбой Шурыгина изменила внешность
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Шоу-бизнес

Брошенный сын рассказал о страшной мести Германовой

Евдокия Германова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Бывший приемный сын актрисы Евдокии Германовой Николай Ерохин прошел проверку на детекторе лжи. Молодой человек поделился детскими воспоминаниями на программе "На самом деле" Дмитрия Шепелева.
прочитано 894 раза

Юноша пришел в студию, чтобы доказать, что не болел шизофренией и не набрасывался в детстве с ножом на мать. По словам Николая, это актриса вела себя по отношению к нему неподобающе и жестоко.

ПО ТЕМЕ

Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына

Гузеева: Поступок Германовой – преступление

Евдокию Германову обвинили в побоях сына

Ерохин заявил экспертам, что Евдокия его избивала. Якобы, возвращаясь с работы, родительница за плохое поведение или неудовлетворительные оценки в школе, сбрасывала приемного сына с кровати, после чего начинала бить ремнем. "Закрывала в туалете в порыве гнева. Я спал на полу, брал грязные вещи ложился и засыпал", – вспоминает Николай.

Также он поведал и еще об одном случае из своего детства. По словам юноши, мать отомстила ему за то, что он проткнул ее подушку. "Я играл в "войнушку" и случайно разрезал ее подарочную подушку пластмассовым ножом. Она пришла с работы раньше. Тогда она просто посадила меня и сказала глупую фразу: "Сейчас я тебе покажу, как было больно подушке". Ткнула два или три раза ножом в ногу", – заявил в студии Ерохин.

После этого специалист спросил у парня, бросался ли он на Евдокию с ножом. Юноша ответил отрицательно, и детектор лжи показал, что он не обманывает. Кроме того, бывший сын Германовой сообщил, что следы от побоев заметили в школе, когда он проходил вакцинацию.

После подозрений учителей, Евдокия, отрицая свою вину в избиениях сына, отказалась от мальчика. Общественности она сообщила, что приемный ребенок страдает от психических расстройств.

Несмотря на все обиды, Николай Ерохин верит, что бывшая приемная мать актриса когда-нибудь захочет вновь увидеть его и откроет ему дверь. Он уверяет, что никаких материальных благ от артистки он не ждет. "Я знаю, что сейчас мне от детского дома выдут квартиру и мне от нее ничего не нужно. Мне хотелось просто поговорить с ней, понять. Без лишних ушей и глаз. И, да я считаю ее близким человеком несмотря ни на что", – заключил Николай.

В финале программы молодой человек сообщил в студии, что сам скоро станет отцом. Его возлюбленная ждет дочь, которую они хотят назвать Эммой.

Напомним, ранее Ерохин стал героем программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. Юноша, которому недавно исполнилось 18 лет, попробовал встретиться с бросившей его Германовой, но знаменитость не открыла бывшему приемному сну дверь.

Автор: Людмила Фоканова3 октября 2017, 21:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

81-летний Табаков вывел в свет повзрослевшую дочь

567

комментарии

Политика

Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма
Тысяча саудитов заселила окрестности Кремля
Путина обвинили в расколе Испании
Иностранный дипломат развеселил президента России

Шоу-бизнес

81-летняя Дружинина показала роскошную фигуру в купальнике
Осин сказочно похорошел рядом с Даной Борисовой
Барановская блеснула на красной дорожке
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены

Проишествия

Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище
Известный телеведущий сообщил о смерти Леонида Куравлева
В Польше продолжается безумство вокруг советских памятников
Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе

Lifestyle

Эрнст подарил Малахову долгожданный трофей
Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо
Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса
Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
Шоу-бизнес

Долина предложила мужу жить втроем с любовницей

Возмутительные откровения бывшего супруга певицы
Шоу-бизнес

Роскошная Шурыгина показала свадебное платье

Дважды изнасилованная девушка предстала в неожиданном образе
Шоу-бизнес

Брошенный сын рассказал о страшной мести Германовой

Юноша откровенно поведал о том, что ему пришлось пережить в детстве
Шоу-бизнес

81-летняя Дружинина показала роскошную фигуру в купальнике

Знаменитость восхитила поклонников смелым снимком

Гороскоп

Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года

Фоторепортажи

Самые красивые девушки Рунета
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником
История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

Спорт

Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)

Регионы

Следователь оправдался за странности в деле "пьяного" мальчика
Россиянин отдал неизвестной колдунье миллион за приворот жены
Российский миллионер попался на изнасиловании школьниц
Бомж пытался сжечь заживо шесть человек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru