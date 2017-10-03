Оскандалившаяся Гузеева высказалась об аборте

Эксклюзив Особое мнение Интервью Шурыгина устроила пьяную лесби-вечеринку Семейная драма Лидии Федосеевой-Шукшиной

Выбор читателей

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"
партнеры
Вторник 3 октября
Лента новостей
16:51
Белоруссия обвинила Литву в вооруженном вторжении
16:39
Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе
16:38
В Германии умер бывший президент Ирака
16:31
Путина обвинили в расколе Испании
16:27
На кладбище в Москве произошла перестрелка
16:16
Улюкаев успел прикупить домик в Крыму
15:56
Оленеводу дали 18 лет за убийство менеджеров "Газпрома"
15:43
МЦК интегрируют с железной дорогой
15:43
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
15:20
Украинцы бегут от нищеты и безработицы
15:10
"Куриный" смех фермера довел журналиста до истерики (видео)
15:08
Иностранный дипломат развеселил президента России
15:05
Путин предупредил нового посла США
14:46
В Москве разрешат оплачивать проезд кольцами
14:40
Библиотекарь умер в шкафу во время секс-игры
14:35
Террористы в Сирии терпят поражение
14:31
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
14:21
Власти Москвы освободили участников реновации от взносов на капремонт
14:06
Кадыров назвал причину травли Поклонской
14:01
Трамп вложился в процветание России
13:44
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)
13:42
Как легко и быстро справиться с депрессией
13:40
"Нобеля" по физике дали за гравитационные волны
13:31
Человек из близкого окружения даст пинка Порошенко
13:20
Заслуженный артист России умер после дня рождения
13:15
Московскую школьницу в ванной убил заряжающийся телефон
12:53
Мать три года прятала мертвого ребенка в канализации
12:36
Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо
12:31
Киев закатил истерику из-за иностранных судов в Крыму
12:31
Российский миллионер попался на изнасиловании школьниц
12:27
История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала
12:18
В Москве продавец шаурмы ошпарил подростка кипятком
12:05
Шестеро налетчиков отобрали у москвича 700 тысяч рублей
11:47
России пообещали суровую зиму
11:46
В Шереметьево сел лайнер с трещиной в кабине пилотов
11:40
Бомж пытался сжечь заживо шесть человек
11:18
Ученые выяснили происхождение воды на Марсе
11:10
Актер Пашинин объяснил уход в добровольцы ВСУ: Я нежный цветочек
11:01
В Московском зоопарке поселилась гривистая волчица
11:00
Порошенко подложили бомбу
10:38
Поклонская связала "Матильду" с терактом в Лас-Вегасе
10:26
Телезвезда совратила сына-подростка своей подруги
09:54
Россиянам пообещали выгодный курс доллара
09:50
Секс ускоряет старение организма
09:47
В Зеленограде пенсионер выстрелил в вооруженного палкой юношу
09:28
Татьяна Арнтгольц осталась одна
09:24
Миф о вреде спиннеров для психики развенчан
09:11
Россию возмутили враждебные действия Канады
09:09
Легендарный рокер скончался в США
08:59
Хью Хефнер ублажал моделей необычными секс-игрушками
08:49
Кто спас Порошенко от диктаторской судьбы Януковича
08:42
Ураган-убийца надвигается на Москву
08:37
Гузеева взорвалась и пригрозила проклятием
08:25
В Новой Москве в жутком ДТП пострадали пять человек
07:59
Пьяный полицейский с двумя сообщниками напал на скорую
07:52
На складе в Москве произошел крупный пожар
22:03
Изнасилованную Шурыгину перед свадьбой раскрепощал сексолог
21:59
США лишились защиты перед Россией
21:44
Экс-жена подставила Соловьева на "Пусть говорят"
21:39
На северо-востоке Москвы напали на водителя скорой помощи
21:20
На встрече Путина с главой Туркмении произошел конфуз
21:07
В России ищут опасные сосиски
21:01
В Новгороде должник спустил пристава с лестницы
20:36
МИД высмеял американских разведчиков
20:33
5 самых вредных повседневных привычек
20:22
Врач шокирован видом инфицированной Довлатовой
20:17
В Карелии мужчина упал с балкона во время ремонта
19:54
Борисова навсегда останется жить с наркоманами
19:53
В Москве столкнулись такси "Яндекс" и Uber
19:23
Человек-невидимка: Что известно о стрелке из Лас-Вегаса
19:21
Бывшая любовница издевалась над больным Крисом Кельми
19:03
В Сети показали "убийцу" нового iPhone
18:44
США решились на захват российского консульства
18:43
Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
18:38
Как изменился Рунет за 10 лет
18:27
Российские мамочки показали свои таланты
18:07
В Москве загорелся крупный автосервис
18:06
Когда россияне начнут богатеть
17:58
Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
17:32
Свадебные фото Марии Куликовой
17:27
Хореограф Анисиной оправдала предателей Белоусову и Протопопова
17:23
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лас-Вегасе
16:59
Москвич пригрозил сжечь дом из-за холода в квартире
16:51
Бойня в Лас-Вегасе стала расплатой за грехи американцев
16:49
Водные процедуры приводят к скорой старости
16:34
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
16:29
Знаменитости плачут по погибшим в массовом расстреле в Лас-Вегасе
16:26
Меладзе откровенно о романе с Брежневой
16:24
В "минировании" Москвы найден американский след
16:18
Напуганный счетом постоялец сбежал из отеля по проводам (видео)
15:54
Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
15:51
Трамп подал дурной пример горячим каталонцам
15:51
Любовница Дмитрия Тарасова на девятом месяце
15:48
В Самаре самолет рухнул в реку
15:34
Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса
15:26
Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
15:26
"ЕР" обсудит бюджет-2018 с избирателями
15:26
В ФСБ подтвердили гибель солдата на границе с Украиной
15:12
В Москве загорелся бизнес-центр
15:11
Капитана подводной лодки уволили из-за секса с офицером
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Мария Максакова вернулась домой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
Шоу-бизнес

Оскандалившаяся Гузеева высказалась об аборте

Лариса Гузеева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Лариса Гузеева разоткровенничалась на шоу "Давай поженимся!" Актриса заявила, что не позволит избраннице сына сделать аборт, и она готова стать бабушкой.
прочитано 2053 раза

В очередном выпуске брачного шоу "Давай поженимся" главным героем стал симпатичный жених и его властная мама. Когда Лариса Гузеева поинтересовалась у нее, успела ли родить ей бывшая невестка, та ответила, что нет, Бог спас. Сам же жених не стал скрывать, что мать была против  его избранницы еще до того, как они поженились.

ПО ТЕМЕ

Гузеева взорвалась и пригрозила проклятием

Друзья и коллеги взвыли от скверного характера Гузеевой

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Гузеева немедленно высказалась на эту тему, причем, как ей свойственно, прямолинейно. "Вот я смотрю на своих детей и понимаю: в моих детях нет ничего такого особенного, чтобы я сошла с ума и стала мечтать о принце Чарльзе. Я знаю своих детей, как облупленных… Взрослые мешают своим детям устроить личное счастье..." – сделала вывод Гузеева.

На это соведущая, сваха Роза Сябитова заметила Гузеевой, что вряд ли она может рассуждать на эту тему, поскольку еще ни разу не была ни свекровью, ни тещей. И вот тут Лариса разоткровенничалась.

"Я вообще-то свекровь уже семь лет, просто никому не рассказывала. Они уже давно живут семьей. Сын уже сделал ей предложение. Вот я сказала девушке своего сына: "Анька, аборт делать не дам – будешь рожать!" Поэтому я готова к этому..." – заявила Гузеева.

Ранее в другом выпуске шоу актриса закатила скандал. Она жестко осадила участницу, когда та объявила, что мечтает побывать в Чернобыле. Гузеева пришла в ярость от слов невесты и даже, по ее словам, обматерила. "Тут Гузеева начала кричать на меня: "Какой Чернобыль! Да ты обалдела, ты ***?!!! Ты же не рожала, ты понимаешь, что ты оттуда с хвостом вернешься!" Все это, конечно, с матом пополам. Мама вжалась в кресло, в зале тишина мертвая", – рассказала Олеся Павлова.

Автор: Наталья Аряева3 октября 2017, 13:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

567

комментарии

Политика

Человек из близкого окружения даст пинка Порошенко
Киев закатил истерику из-за иностранных судов в Крыму
Россию возмутили враждебные действия Канады
МИД высмеял американских разведчиков

Шоу-бизнес

У Собчак нашлась "сестра-близнец"
Яна Троянова призналась в любви известной актрисе
Диана Шурыгина откровенно о беременности
Актриса Аронова рассказала об онкологии

Проишествия

Заслуженный артист России умер после дня рождения
Московскую школьницу в ванной убил заряжающийся телефон
Мать три года прятала мертвого ребенка в канализации
В Москве продавец шаурмы ошпарил подростка кипятком

Lifestyle

Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо
Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса
Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель показала фото с голым мужчиной

Девушка уверена, что все у нее будет хорошо
Спорт

Акинфеев наконец показал красавицу-жену

Звезда отечественного футбола скрывает личную жизнь
Шоу-бизнес

У Собчак нашлась "сестра-близнец"

Телеведущая сфотографировалась со своим старшим двойником
Происшествия

Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе

Стрелок мог страдать душевными болезнями

Гороскоп

Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года
Екатерина Андреева полностью переломала себя

Фоторепортажи

История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала
Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына
Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
Лучшие роли Олега Ефремова

Спорт

Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)
У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ
Хореограф Анисиной оправдала предателей Белоусову и Протопопова

Регионы

Российский миллионер попался на изнасиловании школьниц
Бомж пытался сжечь заживо шесть человек
Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
Российского борца-чемпиона зверски избили в Петербурге
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru