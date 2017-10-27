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Внешность 43-летнего Сташевского ошеломила народ

Владислав Сташевский. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Поклонники увидели свежее фото некогда популярного певца Влада Сташевского. Пользователи Сети были ошеломлены: по их мнению, артист внешне не изменился.
прочитано 21036 раз

Влад Сташевский некогда был очень популярен. Однако сейчас он выступает только на корпоративах и за внушительные деньги. Влад занимается бизнесом, он ответственный семьянин и любящий отец. Однако даже по прошествии многих лет Сташевский не меняется. К такому выводу пришли многочисленные подписчики певицы Татьяны Овсиенко и прочие пользователи Сети.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Овсиенко опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с певцом Шурой (настоящее имя – Александр Медведев) и Владом Сташевским. Именно последний привлек пристальное внимание подписчиков.

"Влад вообще не стареет, Татьяна тоже умница! Такое тело и лицо – результат серьезной работы. Поздравляю Вас!", "Как будто и не было этих лет. Совсем не изменился Влад. Надеюсь, он счастлив", "Он что спит в холодильнике? Так прекрасно выглядит!", "Когда будет его концерт, с удовольствием бы сходила! Молодость моя!", "Обалдеть!!! это тот самый Влад Сташевский???? Время остановилось..." – высказались ошеломленные поклонники.

Напомним, Влад Сташевский прославился в 1996 году, когда выпустил альбом "Влад-21". Все твердили, что это сенсация. Тогда он был назван лучшим певцом года и получил премию "Овация" в номинации "Шлягер-96" за песню "Позови меня в ночи". Этот клип был показан на ведущих каналах более 500 раз. Тогда же Сташевский был признан самым пиратируемым артистом.

Однако в начале нулевых  Сташевский исчез из поля зрения меломанов. Выпал из обоймы Влад еще и потому, что расстался со своим продюсером Юрием Айзеншписом. Говорят, тот даже плакал, отпуская Сташевского. Он понимал, что этот парень не выживет в суровых реалиях шоу-бизнеса. Собственно, так оно и случилось. В 2000 году Влад записал первый самостоятельный альбом "Лабиринты", оказавшийся последним. В 2003-м он еще пытался о себе напомнить участием в реалити шоу "Последний герой" и сборником лучших песен. Но кумиры в стране уже были иные.

Автор: Наталья Аряева27 октября 2017, 16:57

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