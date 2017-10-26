Фриске объявил о разрыве отношений

Отец покойной певицы Жанны Фриске хочет поставить точку в отношениях с благотворительной организацией "Русфонд". Официальный представитель Владимира Фриске сообщил о том, что был подан иск с просьбой расторгнуть договор с фондом.

Владимир Фриске подал новый иск в суд против "Русфонда". Соответствующая информация появилась в картотеке Федеральных арбитражных судов России. В самом благотворительном фонде также подтвердили это сообщение. Однако там заявили, что пока не ознакомились с содержанием иска, поэтому конкретных комментариев дать не могут.

Тогда представители СМИ решили выяснить подробности у представителей семьи Фриске. Как оказалось, отец покойной певицы хочет разорвать отношения с "Русфондом", потому что якобы подпись на договоре с фондом не принадлежит руке Жанны Фриске. "Да, это правда. Владимир Борисович подал новый иск к "Русфонду" с просьбой расторгнуть договор с фондом, так как в документах стоит подпись не Жанны", – цитирует адвоката семьи Фриске Сергея Федоровича Starhit.

Ранее Владимир Фриске утверждал, что экспертиза установила: почерк на документах не принадлежит его дочери Жанне. "Представители "Русфонда" утверждают, что Жанна подписывала с ними договор якобы в октябре 2014 года, но уже тогда она ничего не видела и очень плохо себя чувствовала. Они предоставили суду доверенность с подписью дочери. Мы отдали этот документ на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что подпись поддельная!" – заявил отец певицы.

Между тем семья Фриске так и не вернула "Русфонду" 21,6 миллиона рублей, которые по решению суда родители артистки должны были отдать. В настоящее время ведется исполнительное производство по иску благотворительной организации о возврате этой суммы.

Напомним, о том, что Жанна Фриске больна раком, стало известно в 2014 году. На призыв помочь ей материально откликнулись не только звезды, но и обычные граждане. Собранных денег хватило не только на то, чтобы провести курс экстренной терапии, но и помочь нескольким страдающим от рака детям. Жанна вернулась в Россию из США и была настроена на то, чтобы победить недуг. Но чуда, увы, не произошло… 15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась.