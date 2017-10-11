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Шепелев столкнул лбами Меньщикова с женой

Степан Меньщиков с женой. Фото: vk.com
В эфир вышел скандальный выпуск программы "На самом деле" Дмитрияи Шепелева, в котором звезда "Дома-2" Степан Меньщиков узнал о том, что четыре года воспитывал не своего сына. Жена экс-участника телестройки рассказала об изменах избраннику.
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Меньщиковы объявили о том, что собираются разводиться, перестав скрывать правду. Шоумен и его супруга честно рассказали о романах на стороне.

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Евгения поведала, что Степан не уделяет внимание семье, а живет только своими заботами. "Я хочу знать, изменял ли он мне на протяжении тех лет, что мы вместе. Хотелось бы понять, любит ли он меня", – сказала она.

Меньщиковы в студии Шепелева ответили на несколько вопросов о супружеской верности. Можно сказать, что на программе их столкнули лбами. Евгения призналась, что когда они были в ссоре со Степаном, у нее появлялись другие ухажеры. При этом она подчеркнула, что еще в начале совместной жизни говорила, что не испытывала любви к Меньщикову. Но это не помешало им родить двоих детей – Ваню и Варю. По словам Евгении, у них была страсть, на основе которой супруги надеялись построить любовь.

В свою очередь Степан признался, что изменял супруге и не готов отказаться от семьи ради карьеры. Когда ведущий огласил результаты ДНК-теста Меньщикова на отцовство, сказав, что Ваня не является его сыном, мужчина не стал скрывать своего разочарования. Вместе с тем, его искренне обрадовал тот факт, что Варя – его дочь.

Степан попросил прощение у жены за то, что обманом взял образцы ДНК у малышей. Евгения призналась, что с самого начала знала, что муж не является отцом ее ребенка. "В тот момент это было моим решением, что отцом Ивана будет Степан. Он мне говорил, что ему не важно, если он возьмет женщину с ребенком. Это было только началом наших отношений, до этого у меня были отношения. Первый год жила в Иваново – Степан был сам по себе, я уезжала домой", – рассказала женщина.

"Я человек сильный, справлюсь, это не изменит моего отношения к сыну, я люблю его, буду воспитывать и содержать", – заявил Меньщиков. Евгения поблагодарила Степана за все, что он для нее сделал.

Автор: Людмила Фоканова11 октября 2017, 20:22

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