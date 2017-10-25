Жена Тодоровского о второй беременности

Актриса Евгения Брик дала откровенное интервью. Супруга режиссера Валерия Тодоровского призналась, что мечтает о втором ребенке и уже выбрала имя.

"Даже странно, что я без огромного живота пришла на интервью. Имя-то уже выбрано, и для мальчика, и для девочки. Мы все мечтаем о малыше", – призналась супруга режиссера Валерия Тодоровского актриса Евгения Брик.

При этом артистка не стала скрывать, что прекрасно понимает – они с мужем несколько затянули с рождением второго ребенка. "У нашей Зоечки есть старшие брат Петя и сестра Катя (дети от первого брака Валерия Тодоровского), которых она обожает, но ей хочется кого-то младше себя. Я ей говорю: "Дочка, все еще будет!" – рассказала актриса.

Наследнице Тодоровского и Брик восемь лет. Она учится в Лос-Анджелесе. Кстати, как отметила Евгения, в Америке она считается молодой мамой, потому что местные жительницы лишь к сорока годам (и даже позже) задумываются о рождении первенца. Брик сообщила, что родительницы дочкиных одноклассников "очень взрослые". "Так что у меня еще действительно все впереди", – поделилась свои оптимистическим настроем Евгения.

Публикация от evgeniabrik (@evgeniabrik) Июл 20 2017 в 12:21 PDT

Супруга Валерия Тодоровского запланировала, что во время второй беременности будет писать сценарий. "Ведь я могу придумать интересную историю, хотя бы синопсис – и написать по ней сценарий с профессиональными сценаристами", – сообщила актриса.

Кстати, сам Тодоровский поддержал жену в ее начинании. "Даже Валера мне говорит: "Давай. Когда между съемками у тебя есть время, Зоя в школе, садись и пиши. Я всегда открыт для предложений, хорошая идея – самое ценное". Одной идеей я с ним уже поделилась, и он сказал, что ее можно развить в сценарий. Нужно время", – цитируют Евгению Брик "7 Дней".

Отметим, что Валерий Тодоровский и Евгения Брик вместе более десяти лет. По признанию актрисы, она с первой встречи поняла, что он – ее человек. "А Зоя – подтверждение наших чувств", – ранее в интервью заявила актриса.