Постаревшая Ума Турман испугала нездоровой худобой

Стройная красавица–актриса Ума Турман разочаровала поклонников своим нынешним внешним обликом. Лицо бывшей модели осунулось, взгляд потух и юностью от нее больше не веет.

Муза Квентина Тарантино, 47-летняя актриса Ума Турман на днях представила в Нью Йорке новую театральную постановку "Парижанка". Роль в ней стала для звезды дебютом на Бродвее. Бывшая модель показалась на премьере в безупречно сидящих серых брюках на черном ремне, темно-синем пуловере с укороченным рукавом и идеально строгих туфлях. Образ актрисы дополнила легкая укладка и "фирменный" натуральный макияж.

Но, как это часто бывает, взгляды публики были жадно прикованы отнюдь не к безукоризненному стилю Турман, а к ее нездоровой худобе и изрядно постаревшему лицу. Поклонники принялись обсуждать перемены и пришли к выводу, что Ума стала выглядеть на несколько лет старше.

Поставить пьесу, в которой сыграет исполнительница главной роли в "Криминальном чтиве" взялся автор нашумевшего сериала "Карточный домик", драматург Бо Уиллимон. В центре сюжета известная на весь Вашингтон пара – адвокат, борющийся за должность генерального прокурора США, и просящая своего любовника помочь мужу получить высокую должность в правительстве жена, роль которой и исполнит Ума Турман.

Публикация от Uma Thurman (@ithurman) Ноя 10 2016 в 1:58 PST

За годы кинокарьеры за белокурую кинозвезду несколько раз голосовали, как за лучшую актрису года в церемонии "Народный выбор". Также она номинировалась на "Оскар" за лучшую роль второго плана, выдвигалась на ряд других престижных премий, однако получила один "Золотой глобус" и премию MTV Movie Awards.