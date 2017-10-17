Ургант обсудил со щенком кастрацию знаменитого продюсера
В рамках специальной рубрики "Ми-ми-ми" Ургант представил зрителям завернутого в полотенце щенка алабая и обратился к нему с вопросом: "Как ты считаешь, для нормализации ситуации в Голливуде нужно ли кастрировать продюсера Харви Вайнштейна?" Ролик опубликован на YouTube-канале передачи.
Напомним, что многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Среди актрис, назвавших себя его жертвами – Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.
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