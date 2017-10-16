Бабкина о свадьбе с Гором: Эта ответственность меня уничтожит

Надежда Бабкина дала откровенное интервью. Прославленная исполнительница объяснила, почему не хочет выходить замуж за своего давнего возлюбленного Евгения Гора.

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 14 лет, однако не спешат оформить свои отношения официально. В интервью Юрию Николаеву знаменитая артистка объяснила, почему они не торопятся в ЗАГС. По словам певицы, их и так все устраивает. А еще Бабкина боится большой ответственности.

"Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизни людей. Нам сейчас так хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютной вольной птицей", – рассказала Надежда Бабкина в передаче "Честное слово".

В тему свадьбы артистка рассказала забавную историю. Однажды певица поймала букет невесты, а всем известно, что это хорошая примета – значит, скоро поймавшая такой букет женщина тоже выйдет замуж. "Я пришла домой, Женя спал. Показала ему букет и сообщила, что теперь мы обязаны пожениться. Он мне ответил: "Надь, ты что, с ума сошла". После этого взял и опять уснул. Так эта история и закончилась", – рассказала артистка.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) Окт 10 2017 в 1:01 PDT

Впрочем, Бабкина и Гор не все время живут вместе. Периодически они разъезжаются. "У нас есть свободное пространство. Мы не маячим друг у друга перед глазами. Вот, например, Женя чувствует, что мне лучше не мешать, что мне лучше побыть одной – и уходит. А потом возвращается, и все у нас, как прежде, хорошо", – в недавнем интервью поведала певица. "Мое сердце занято. Я не свободна. У меня все хорошо. Мне не надо ничего искать", – заключила Надежда Бабкина.