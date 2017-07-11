Что случилось с лицом Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина поделилась с фанатами новой фотографией. Однако многие поклонники очень расстроились из-за увиденного – по их мнению, лицо певицы сильно изменилось.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Надежда Бабкина похвалилась фотографией кулинарного шедевра своего возлюбленного, певца Евгения Гора. "Женя испек очень диетический торт из черемуховой муки! Вкусняшка... Как приятно, когда ухаживают!" – кокетливо подписала снимок Бабкина.

Пока одни фанаты в восторге комментировали мужские качества и талант Евгения Гора, другие обратили внимание на Надежду Бабкину, которая на снимке представлена без единого грамма косметики. Поклонники очень расстроились из-за изменений во внешности своей любимицы.

По мнению подписчиков, Бабкина переборщила с посещениями кабинета пластического хирурга. "Глаз уже не видать, ну зачем, зачем вы все портите свои лица, любимые артисты", "Я удивляюсь на народ! Что же вы все дифирамбы ей поете??? Переборщила с операциями на лице, стала похожа на трансвестита. А жаль! Красивая женщина была! И не в возрасте тут дело", "Что с бабкиной случилось???? Что с лицом???" – выразили свое мнение поклонники.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) Июл 10 2017 в 6:37 PDT

В СМИ часто появляется информация о расставании Бабкиной и Гора. А между тем артисты счастливы вместе уже более десяти лет. Однако, по признанию артистки, они с Евгением, который младше своей возлюбленной на 30 лет, регулярно разъезжаются и живут в разных квартирах, но не более нескольких дней.

"У нас есть свободное пространство. Мы не маячим друг у друга перед глазами. Вот, например, Женя чувствует, что мне лучше не мешать, что мне лучше побыть одной – и уходит. А потом возвращается, и все у нас, как прежде, хорошо", – в недавнем интервью объяснила Надежда Бабкина.