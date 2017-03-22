Бабкина объяснила уход Гора

Надежда Бабкина откровенно рассказала о личной жизни. Популярная исполнительница приподняла завесу тайны над своими отношениями с Евгением Гором.

Об отношениях Надежды Бабкиной и Евгения Гора ходит множество слухов. Паре регулярно приписывают расставание. А между тем артисты счастливы вместе уже более десяти лет. Однако, по признанию Бабкиной, они с Евгением, который младше своей возлюбленной на 30 лет, регулярно разъезжаются и живут в разных квартирах, но не более нескольких дней.

"У нас есть свободное пространство. Мы не маячим друг у друга перед глазами. Вот, например, Женя чувствует, что мне лучше не мешать, что мне лучше побыть одной – и уходит. А потом возвращается, и все у нас, как прежде, хорошо", – цитируют надежду Бабкину "7 Дней". При этом народная артистка отмечает, что во время разлуки они не закатывают друг другу сцены ревности и не пытаются выяснить, где и с кем вторая половина проводила это время.

По словам Бабкиной, их чувства с Гором не охладели за годы совместной жизни. "Мое сердце занято. Я не свободна. У меня все хорошо. Мне не надо ничего искать", – уверила общественность артистка. В качестве примера, Бабкина рассказала, что Гор регулярно балует ее подарками и сюрпризами, а она его – своими кулинарными талантами. "Я каждый день накрываю на стол: белая скатерть, тарелки, салфетки, вино, коньяк, капуста квашенная, селедка, картошка. Я по-другому не могу", – объяснила певица.

В своих интервью Надежда Бабкина неизменно говорит, что семья для нее – это самое важное в жизни. "Родные и друзья для меня – это самое главное. Воспитываю замечательных внуков. Время на уход за собой тоже нахожу: массаж, салоны красоты – через день", – с улыбкой призналась артистка. А секрет молодости и хорошего настроения Бабкиной заключается в ее гармоничной жизни, которая доставляет ей удовольствие. "Интересная, значимая работа, коллектив, который меня поддерживает и вдохновляет, крепкая и дружная семья", – назвала составляющие счастья певица.

