Изуродованная Саша Project показала округлившийся живот

Известная российская певица Саша Project удивили подписчиков необычным снимком в социальной сети. Звезда показала округлившийся живот, намекнув на "новые стандарты".

Поклонники певицы гадают: то ли живот так увеличился от возможного переедания в новогодние праздники, то ли певица действительно беременна. Сама Саша Project, как и ее представители, официально не прокомментировала слухи о беременности.

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"Думайте как хотите! А у нас Новый год и новые стандарты", – подписала она необычную фотографию. "Заинтриговала и пропала", – возмутился один из комментаторов в социальной сети Instagram.

Фото опубликовано Настоящая Саша Гинзбург ️ (@ssashaproject) Янв 4 2017 в 10:25 PST

Предположительно, если Саша Project действительно беременна, это не удивит поклонников, ведь недавно она сообщила о том, что планирует свадьбу. Этот брак станет для нее вторым.

Напомним, исполнительница таких хитов, как "Мне очень нужен ты", "Говорила мама", "Белое платье", Саша Project недавно обратилась к врачу из-за проблем с дыханием. Однако медик почему-то сделал певице пластику носа. В итоге одна неудачная операция обернулась трагедией на всю жизнь. Певице пришлось снова и снова ложиться под нож, чтобы исправить роковую ошибку врача, сделавшего самую первую операцию.

