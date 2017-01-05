Поклонники раскритиковали популярную певицу за новый снимок
Бывший парикмахер огорчена тем, что "недалекие друзья" пожаловались на Instagram Саши
Изуродованная Саша Project показала округлившийся живот
Поклонники певицы гадают: то ли живот так увеличился от возможного переедания в новогодние праздники, то ли певица действительно беременна. Сама Саша Project, как и ее представители, официально не прокомментировала слухи о беременности.
"Думайте как хотите! А у нас Новый год и новые стандарты", – подписала она необычную фотографию. "Заинтриговала и пропала", – возмутился один из комментаторов в социальной сети Instagram.
Предположительно, если Саша Project действительно беременна, это не удивит поклонников, ведь недавно она сообщила о том, что планирует свадьбу. Этот брак станет для нее вторым.
Напомним, исполнительница таких хитов, как "Мне очень нужен ты", "Говорила мама", "Белое платье", Саша Project недавно обратилась к врачу из-за проблем с дыханием. Однако медик почему-то сделал певице пластику носа. В итоге одна неудачная операция обернулась трагедией на всю жизнь. Певице пришлось снова и снова ложиться под нож, чтобы исправить роковую ошибку врача, сделавшего самую первую операцию.
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