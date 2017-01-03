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Самые громкие скандалы 2016 года

Божена Рынска. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Dni.ru продолжают подводить итоги ушедшего года. На сей раз редакция вспомнила наиболее громкие скандалы среди звезд.
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Божена Рынска

Громкий скандал, разыгравшийся под конец 2016 года, разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.." 

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому".

Общественность бурно среагировала на ликование Рынской. На одном из сайтов Интернете за лишение российского гражданства журналистки подписалось более 170 тысяч человек. Однако сама светская львица дала понять, что не собирается повиноваться никаким решениям. "Я не хочу уезжать. Я хочу бороться. После той травли НТВ я очень сильно закалилась. Я могу объявлять голодовку, я не подчиняюсь ни подпискам о невыезде, ни домашним арестам. Я не признаю их суд", – заявила Рынска в недавнем интервью. Более того, Божена заявила, что ее ничто не толкнет к смене места жительства.

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/alesyakaf

В конце декабря дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся, работающая моделью в Лодоне, весьма жестко высказалась о России на своей страничке в социальной сети, причем сделала это на английском языке. "Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию!", – эмоционально заявила Кафельникова.

Общественность немедленно отреагировала на высказывания модели. Пользователи Сети весьма жестко и даже злобно прошлись в адрес Кафельниковой. А депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе заявил, что Алеся не имеет права называться россиянкой.

"Эта девочка является злобной, тупой владелицей неплохого тела, но вот мозгами она себя никак не зарекомендовала. То, что она занимается спортом и является вешалкой для модной одежды не делает ее хорошим человеком, этого недостаточно. Поэтому видимо про злобу и ненависть она знает очень хорошо", – заключил парламентарий.

Поняв, что перегнула палку, через своего представителя Алеся Кафельникова решила принести извинения "перед многомиллионным населением России". "Хочу извиниться перед теми, кого оскорбила. Возможно, мне не хватило знания английского языка, чтобы правильно донести информацию в моих сообщениях. Я имела в виду совершенно другое", – отметила Кафельникова.

Юная модель объяснила суть своего конфликта с общественностью (в частности, подписчиками ее страниц в социальных сетях). "Мне обидно, что мои соотечественники хают меня, потому что я работаю в Европе, а мне нужна поддержка. Россию я люблю и переживаю за то, что в ней происходит! Сейчас тяжелое время, нужно поддерживать страну, а не хаять ее!" – заявила в интервью Алеся Кафельникова.

Филипп Киркоров и Дидье Маруани

Филипп Киркоров и Дидье Маруани. Фото: Анна Павич/Дни.Ру

Лидер группы Space Дидье Маруани узнал, что песня Филиппа Киркорова "Жестокая любовь", которую тот исполняет с 2001 года, похожа на его композицию. Тогда он решил предъявить иск в плагиате, но согласился на мировое соглашение и компенсацию в миллион евро. Однако оказалось, переписку от лица российского певца с Маруани вели известные пранкеры Лексус и Вован. Когда же француз приехал в банк за деньгами, его задержала полиция по обвинению в вымогательстве.

В результате Маруани и его адвокат Юрий Трунов были доставлены в ОВД Басманное, откуда их затем отпустили. Полицейские освободили их, не став заводить уголовное дело по заявлению Киркорова.

Вскоре выяснилось, что официальный представитель российского исполнителя лично принимал участие в организации встречи с его французским коллегой для передачи ему денег в рамках досудебного мирового соглашения.

После этого Дидье покинул Россию, но ненадолго. В середине декабря француз вернулся. На сей раз в следственном управлении ГУ МВД он давал показания. Знаменитый француз просил привлечь к уголовной ответственности Филиппа Киркорова за ложный донос (ст. 306 УК РФ) и по ст. 146 "Нарушение авторских и смежных прав". Если французскому музыканту удастся добиться своего, то Киркорову грозит до шести лет лишения свободы.

Сергей Лазарев и "Евровидение"

Сергей Лазарев. Фото: GLOBAL LOOK press/Ola Axman

14 мая в Стокгольме состоялся финал Международного музыкального конкурса "Евровидение". Исходя из совместных оценок зрителей и профессионального жюри, первое место заняла украинская певица Джамала. Второе получила участница из Австралии Дэми Им, а третье досталось Сергею Лазареву. При этом, согласно оценкам зрителей, Россия набрала наибольшее количество баллов. В связи с этим разразился страшный скандал.

Дошло до того, что в Интернете решили собрать подписи под петицией о пересмотре результатов конкурса. В итоге, подписи под документом поставили граждане Великобритании, Германии, Франции, Испании, Сербии, Швеции, России и других стран.

Сам Лазарев так прокомментировал возмутившее мировое сообщество событие. "Что касается голосования жюри, вы знаете, я очень самокритичный человек и я первый себя заклюю внутри, если почувствую, что что-то не так или я что-то не так сделал. Я всегда делаю по максимуму, для меня были большим удивлением голоса некоторых членов жюри, я подразумеваю, что это не столько было голосование против или за меня или за номер – это было голосование по каким-то политическим мотивам", – уверен российский певец.

Певица Лолита и ее муж

Лолита Милявская с мужем. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

В конце осени отечественный шоу-бизнес (а затем и вся страна) встрепенулся после того, как певица Лолита Милявская объявила о том, что теряет мужа из-за секты. В этом артистка винила себя, потому что "недоглядела". "Увы, я поздно узнала, что это – не что иное, как американская технология связанная с НЛП и сайентологией, разрушающая мозг сотням приходящих туда людей. За пять дней, пока Дима посещал этот "тренинг", он изменился до неузнаваемости. Я находилась в это время в гастрольном туре, но эти изменения заметила даже по коротким разговорам по телефону и СМС", – признавалась певица.

По словам певицы, Дмитрий превратился из тихого, ласкового, теплого человека в холодного и рассудительного мужчину. Он перестал интересоваться жизнью жены и поддерживать ее, не встречал с гастролей. Когда Лолита узнала о тренингах, то очень испугалась и разозлилась. Однако именно такое поведение лишь отдалило мужа от жены.

За пять дней Дмитрий отдал секте 66 тысяч рублей. Причем эти деньги он заработал сам. Артистка обратилась за помощью к друзьям. Те постарались успокоить Лолиту. В итоге, певица и ее муж спокойно поговорили на эту тему, и Дмитрий пообещал не посещать эти сеансы. Однако чтобы наверняка отвлечь мужа от опасного увлечения, Лолита увезла Дмитрия в Болгарию, а к резонансному делу подключила члена Совета Федерации Елену Мизулину.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK press/PLANET PHOTOS

В Париже, куда Кардашьян приехала на Неделю моды, вооруженные люди несколько часов удерживали Ким в заложниках. В результате налета у знаменитости пропали драгоценности на сумму не менее десяти миллионов долларов. В столицу Франции она приехала с матерью и сестрами. Кардашьян так сильно испугалась, что, вернувшись в Америку, спряталась дома и не покидала его на протяжении долгого времени. Светская львица даже на несколько месяцев забросила свои аккаунты в социальных сетях. 

Автор: Наталья Аряева3 января 2017, 13:56
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