Слова Маликова вызвали бурную реакцию

Популярный исполнитель Дмитрий Маликов стал причиной большого переполоха в Сети. Слова певца и композитора о счастье вызвали бурную реакцию, которой он не ожидал.

"Что такое счастье?" – это один из вопросов, который мучает человечество испокон веков. Из этой же области: "В чем смысл жизни?", "Что было раньше: яйцо или курица?", "Если Бог создал мир, то кто создал Бога?", "Куда попадает душа после смерти?" и "Где кончается космос или он бесконечен?".

Дмитрий Маликов решил взбодрить своих поклонниц в Twitter и загадал им загадку. "У меня есть рецепт, как быть счастливым, из одного слова. Кто угадает или знает?" – поинтересовался исполнитель.

Вот тут и обрушился на звезду поток всевозможных предположений и остроумных ответов от кинувшихся искать счастье пользователей Сети. Приводим лишь малую часть комментариев: "кумыс!", "мемы", "любить", "забить", "Кокаин?", "ВЫХОДНОЙ", "дофамин", "деньги", "промискуитет", "серотонин", "Мама", "вера", "пиво", "пельмени", "пожрать?", "алкоголь", "бабло", "коньяк", "шаурма", "музыка", "семья", "наркотики?".

Интересно, что никто из этой многотысячной армии поклонниц Маликова так и не угадал, в чем заключается счастье для артиста. Но Дмитрий сжалился над девушками и дал оригинальный ответ, подивившись столь мощному отклику.

"Не ожидал я такой бурной реакции.. Но спасибо за нее! Секрет счастья, на мой взгляд, в отсутствии сравнения. Одним словом: НЕ СРАВНИВАЙ!" – призвал исполнитель.

Улыбайтесь! Фото опубликовано Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Ноя 30 2016 в 10:37 PST

"Что-то в этом определенно есть: не сравниваешь, а значит не завидуешь, а значит у тебя все прекрасно, и это счастье", – оценил мудрость слов Маликова один из комментаторов. "Еще есть 3 слова счастья по-японски: не торописа, не волноваса и улыбаса)))", – пошутила другая подписчица Дмитрия. Третья дала еще один неплохой совет: "Дима, вспомнила такое изречение: Хочешь быть счастливым – не ройся в своей памяти". Это вдогонку к Не сравнивайте".